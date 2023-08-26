Leclerc: "Kaza benim hatam fakat SF-23 çok öngörülemez"
Charles Leclerc, sıralama turlarındaki kazasını kendi hatasına bağlıyor ancak S-23'ün çok öngörülemez bir araç olduğunun da altını çiziyor.
Ferrari için epey zor geçen Zandvoort hafta sonunda Charles Leclerc, Q3'e kalmayı başarsa da, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.
Leclerc sol ön süspansiyonunu kırdığı için seansa devam edemedi ve bundan ötürü pazar günkü yarışa dokuzuncu sıradan başlamak zorunda kalacak.
Leclerc seansın ardından sorumluluğu üstlendi ancak aracın öngörülemezliğine de dikkat çekti.
Seans sonrası konuşan Leclerc, "Kazanın araç üstü görüntüsünü seyretme fırsatım oldu."
"Açıkçası Miami'de yaptığım gibi sıra dışı bir şey yapmadım. SF-23'ü bu hafta sonu kullanmak gerçekten zor. Çok fazla önden kaymadan çok fazla arkadan kaymaya geçtik. Bu koşullarda bile daha kötüye gittik."
"Mümkün olduğunca çabuk gelişmemiz gerekiyor."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Dom Romney / Motorsport Images
"Şu noktada aracın virajlardaki davranışını anlamak, hatta tahmin etmek çok zor. Dün ilk turlardan itibaren 9. ve 10. virajlarda zorlandık, kendimize bu iki noktaya konsantre olup gelişmeye çalışmamız gerektiğini söyledik fakat şu ana kadar ihtiyacımız olan adımı atamadık."
"Bugün mazeretim yok, aracı ben kullanıyorum ve hata yaptım, ancak bu hafta sonu aracı kullanmanın gerçekten zor olduğunu söylemem gerekiyor." dedi.
Ferrari bu hafta sonunu rakiplerinden farklı yere basma gücü seviyeleriyle yarışıyor.
Bu, SF-23'e doğru yere basma gücü sağlayabilecek parçaların eksikliğinden kaynaklanıyor. Bundan ötürü Ferrari , hafta sonu için elindeki paketlerden en uygunu seçmeye çalıştı.
Leclerc, "Bu pist için seçtiğimiz yere basma gücü paketinin şaşırtıcı olduğunu biliyorum, ancak elimizdeki paketleri biliyoruz ve bunun doğru seçim olduğuna eminiz. Ne yazık ki şu anda elimizdekiler arasında en iyi seçim bu."
"Şimdi önümüze bakmalı ve bu tür bir pist için daha uygun bir paket yapmalıyız, ki şu anda elimizde böyle bir paket yok. Fakat durum böyle." dedi.
Yarış sorulduğunda Leclerc, "Yarış hiç kolay olmayacak çünkü burası geçişin zor olduğu bir pist." dedi.
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