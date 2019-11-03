Leclerc: "Kaybedilen zaman pahalıya patladı"

Charles Leclerc, ilk antrenman seansında gaz pedalı sorunu yaşarken, üçüncü seansta güç ünitesi sorunu yaşadı.

Buna rağmen Leclerc, sıralama turlarını dördüncü sırada noktaladı.

Sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulunan genç sürücü, "Bu hafta sonu çok fazla vakit kaybettim. İlk antrenman seansının yarısını ve üçüncü seansın tamamını kaçırdım. Bu yüzden sıralama turları kolay değildi. Durum mükemmel değil, ama yarışın bir parçası."

"İkinci sıralama turları seansından sonra araca daha fazla güvenmeye başladım, ancak son bölümde rakiplerimiz çok hızlıydı. Her zaman daha fazlasını bekliyorum, ancak her türlü faktörü göz önünde bulundurarak dördüncü sırada tatmin olabileceğimizi düşünüyorum."

"Şimdi tamamen yarışa odaklanıyorum. Bu pistte başlangıç her zaman zor oluyor. Umarım bu bize bazı fırsatlar sunabilir. Pist oldukça kaygan ve tümsekli, ama ben savaşı daha ilginç kıldığı için seviyorum."

"Çok fazla tümsek var ve nasıl başa çıktığınız, dengeyi nasıl etkilediği ve bununla ilgili pek çok şey sürücüye bağlı."

"Cuma günkü yarış tempomuz en iyisi değildi. Bu yüzden cuma akşamından sonra çok çalıştık. İyimserim ve araçta yaptığımız tüm ayarların çalışmasını umuyorum." dedi.

Leclerc, yarışta daha önce kullandığı eski versiyon motorla mücadele edecek.

Monakolu pilot, "Muhtemelen son bölümdeki son denemede derecesini geliştiren tek kişi bendim. Maalesef cumartesi günü çok az çalışabildim ve doğru hızı yakalamam vakit aldı. Ayrıca aracıma takılan motorun kaç yarışta kullanıldığını kesin olarak bilmiyorum, ama yine de bu durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız. İlk turda bazı pozisyonlar kazanmayı umuyorum." dedi.