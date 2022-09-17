Leclerc: "Karting yıllarında Max ile birbirimizden nefret ederdik"

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Leclerc ve Verstappen'in mücadelesi karting yıllarına kadar dayanıyor, ikili Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yarıştıkları günlerde birçok kez karşı karşıya gelmişti.

Bilinen en büyük çekişmeleri ise yarıştan sonra çekilen bir videonun sosyal medyada milyonlarca kez görüntülenmesiyle birlikte viral konumuna geldi.

Videoda Verstappen, "Leclerc'in haksız olduğunu, yarış liderine karşı daha dikkatli olması gerektiğini" söylerken, Leclerc ise "hiçbir şey yok, sadece bir temas" demekle yetiniyor.

RacingNews365.com'a konuşan Leclerc, "Video viral oldu, sosyal medyada onlarca kez gördüm. Fakat kesinlikle çok güzel zamanlardı."

"Verstappen ile mücadelelerimizin listesi uzun. Karting yıllarında çok fazla çekişme yaşadık, gerçekten çok fazla."

"Dört ya da beş yıldır birlikte yarışıyorduk ve her yarışa kazanmak için çıkıyorduk, açık konuşmak gerekirse o yıllarda birçok şey yaşandı."

"Gençtik, çılgındık ve birbirimizden nefret ediyorduk." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, speaks with pole man Charles Leclerc, Ferrari, after Qualifying Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İki pilot artık dünya şampiyonluğunun en büyük adayları konumundalar, dolayısıyla karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiyi paylaşıyorlar.

Verstappen ve Leclerc, kim kazanırsa kazansın, damalı bayrakta birbirlerini tebrik ediyorlar ve ikisi de F1'de yarışmanın zorluğundan açıkça etkileniyorlar.

Leclerc, "İkimiz de Formula 1'de savaşma hayalimizi gerçekleştirdik, aramızdaki ilişki o zamandan beri değişti. Sanırım ikimiz de eski yıllara yüzümüzde bir gülümsemeyle bakıyoruz."

"Temelde tüm karting yıllarımızı birlikte geçirdik ve ikimiz de bir gün Formula 1'e gelmeyi hayal ediyorduk. Artık durum bu ve şampiyonluk için savaşıyoruz."

"Gerçekten harika. Max ile savaşmayı seviyorum, her zaman sınırlarda sürüyor ve mücadeleden hiç olmazsa şu anda gerçekten keyif alıyorum." dedi.