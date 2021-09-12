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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Leclerc: "Kariyerimin en iyi beş performansından biriydi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü olduğu İtalya GP'de kariyerinin en iyi beş performansından birini sergilediğini düşünüyor.

Leclerc: "Kariyerimin en iyi beş performansından biriydi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sessiz sedasız yarışın yıldızlarından biriydi ve bir noktada iknici sıraya kadar çıkardı.

Fakat Lando Norris ve Valtteri Bottas'a geçilerek dördüncü oldu. Monakolu pilot, Sergio Perez'e de geçilmişti ancak Meksikalı pilotun 5 saniye cezasıyla dördüncü sıraya çıktı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, F1 kariyerinin en iyi sürüşlerinden birini çıkardığını belirtti.

Leclerc, "DRS treni olduğunda savunmasız oluyoruz ve bunu ilk virajda gördük. Bu, yarışı daha da zorlaştırdı ancak bugün %200'ümü verdim."

"Bugün her şeyimi verdim, gerçekten her şeyimi ortaya koydum. Bugün yapabileceğimiz pek bir şey yoktu. Yani her fırsatı değerlendirmeye çalıştım. Valtteri beni geçer geçmez onu tekrar geçmeye çalıştım. Başardım ama özellikle üçüncü sektörde ve ilk viraja gelirken çok hızlılardı. Bu da bizi geçişler karşısında savunmasız bıraktı. Bu yüzden geçiş yapmak bizim için çok zorken, geçilmek çok kolaydı."

"En kolay yarış değildi ancak geçen yıl nerede olduğumuza ve şu anda bulunduğumuz yere bakarsanız, ileriye doğru atılmış büyük bir adım oldu. Böyle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Kişisel açıdan bunun Formula 1'deki en iyi beş performansımdan biri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten her şeyimi vermiş gibi hissettim, bu yüzden mutluyum. Fakat yakında galibiyet almak için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Leclerc, daha fazlasını elde etmesinin mümkün görünmediğini de ekliyor.

"Elbette üzücü fakat bugün bugün araç yeterli tempoya sahip değildi. Düzlüklerde çok fazla hız kaybediyorduk, bu yüzden rakiplerimizi bizi sorunsuz şekilde geçtiler. Yazık ama elimden gelen her şeyi yaptım."

"Bilmiyorum, aracımın ilk turda hasar görüp görmediğine bakacağız, her şeyi kontrol etmem gerekiyor ama ilk turlardan itibaren aracı kontrol etmek o kadar da kolay değildi."

Leclerc, yarışı kazanan Daniel Ricciardo içinse mutlu olduğunu söyledi.

Monakolu pilot, "McLaren'da takımlar şampiyonasında önümüzde ama Daniel için çok mutluyum. O harika bir pilot ve tekrar formunun zirvesine çıkması harika. Daniel'in böyle bir performans sergilemesi tabii ki takımımız için kötü ama rakibinizin aldığı sonuçlar, sizi her hafta sonu daha iyisini yapmaya iter." dedi.

Leclerc, Ferrari taraftarlarının da sabırlı olmasını istiyor.

"Taraftarların bizi dördüncü sırada görmekten mutluluk duymayacağını biliyorum ve bunu gayet iyi anlıyorum. Fakat az önce de söyledim; geçen yıl olduğumuz yere ve şimdi nerede olduğumuza bakın. İleriye doğru gidiyoruz. Olmak istediğimiz yerde değiliz, bunu kabul ediyorum ama harika bir adım attık."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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