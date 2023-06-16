Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, İspanya GP hafta sonunda yaşadığı sorunlara yanıt bulamadıklarını söylüyor.
Montreal öncesinde Charles Leclerc'in ajandası soru işaretleriyle dolu. İspanya Grand Prix'sinden sonra Maranello'da yapılan analizler, Montmelò hafta sonunu zorlaştıran sorunların nedenlerini ortaya koyamadı.
Perşembe günü konuşan Leclerc, "Kariyerimde böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum
"Analiz sonuçlarına göre, sıralama turunun hemen ardından söylediğim ve verilerin açıkça gösterdiği gibi, tüm sol virajlarda 0.6 ila 0.7 saniye kaybettiğimi gördük. Ancak bu sorunu açıklayacak herhangi bir teknik neden bulamadık, bu yüzden daha fazlasını söyleyemem."
"Takım, elbette pistte sergilediğimiz performanstan memnun değil."
"Sezon başındaki beklentilerimize oldukça uzak kaldık. Barcelona'daki sıralama turlarındaki sorunun anlaşılamaması biraz endişe verici. Sebebi anlamak için çaba göstermeliyiz, çünkü hissettiklerimiz gerçekten kötüydü."
"Carlos harika bir cumartesi geçirdi, ancak pazar günü yarış temposunda yine zorluk yaşadık. Ancak beni umutlandıran şey, üzerinde çalışmak istediğimiz net bir hedefimizin olması ve bu projeye olan inancımı artırması." dedi.
Ferrari SF-23, dettaglio del freno e dell'ala anteriore
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari, Montmelò'da sorunları netleştirmek için Kanada'da aynı teknik paketi kullanma kararı aldı.
"Bu hafta sonundan mucizeler beklemiyorum."
"Ancak bu paketi en iyi şekilde kullanmalı ve araçtan maksimum performansı elde etmeye çalışmalıyız. İspanya'da olması gereken noktada değildik ve performans kaybı yaşadık."
"Daha iyi bir konumda olacağımızı düşünüyorum ancak büyük bir ilerleme beklememeliyiz."
"Bu pistte Aston Martin'in tekrar güçlü olmasını bekliyoruz ve tabii ki Red Bull da iyi olacak. Mercedes'ten ne bekleyeceğimizi ise bilmiyoruz."
Leclerc, geçtiğimiz hafta sonunu Le Mans'ta geçirdiği deneyimi de paylaştı.
"İlk kez bir 24 saat yarışına katıldım."
"Bir gün burada yarışmak istiyorum, ne zaman olacağını bilmiyorum ama kesinlikle yapacağım. İnanılmaz bir gösteriydi, özellikle Ferrari'nin muhteşem zaferiyle birlikte daha güzeldi."
"En son bir yarışı seyirci olarak ne zaman izledim hatırlamıyorum. Hiç bu kadar çok insanı bir pistte görmemiştim, çok ama çok şaşırdım."
"Bir gün orada yarışacağım, ancak Formula 1 programımdaki yarış sayısı düşünüldüğünde bunu kolayca birleştirmek mümkün olmayacak. Fakat er ya da geç orada yarışacağım."
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