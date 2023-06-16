Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum"

Ferrari, Montmelò'da sorunları netleştirmek için Kanada'da aynı teknik paketi kullanma kararı aldı.

"Bu hafta sonundan mucizeler beklemiyorum."

"Ancak bu paketi en iyi şekilde kullanmalı ve araçtan maksimum performansı elde etmeye çalışmalıyız. İspanya'da olması gereken noktada değildik ve performans kaybı yaşadık."

"Daha iyi bir konumda olacağımızı düşünüyorum ancak büyük bir ilerleme beklememeliyiz."

"Bu pistte Aston Martin'in tekrar güçlü olmasını bekliyoruz ve tabii ki Red Bull da iyi olacak. Mercedes'ten ne bekleyeceğimizi ise bilmiyoruz."

Leclerc, geçtiğimiz hafta sonunu Le Mans'ta geçirdiği deneyimi de paylaştı.

"İlk kez bir 24 saat yarışına katıldım."

"Bir gün burada yarışmak istiyorum, ne zaman olacağını bilmiyorum ama kesinlikle yapacağım. İnanılmaz bir gösteriydi, özellikle Ferrari'nin muhteşem zaferiyle birlikte daha güzeldi."

"En son bir yarışı seyirci olarak ne zaman izledim hatırlamıyorum. Hiç bu kadar çok insanı bir pistte görmemiştim, çok ama çok şaşırdım."

"Bir gün orada yarışacağım, ancak Formula 1 programımdaki yarış sayısı düşünüldüğünde bunu kolayca birleştirmek mümkün olmayacak. Fakat er ya da geç orada yarışacağım."