Kayıt Ol
Önceki / Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız" Sonraki / Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil"
Formula 1 / Kanada GP Röportaj

Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İspanya GP hafta sonunda yaşadığı sorunlara yanıt bulamadıklarını söylüyor.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari speaks to the press

Montreal öncesinde Charles Leclerc'in ajandası soru işaretleriyle dolu. İspanya Grand Prix'sinden sonra Maranello'da yapılan analizler, Montmelò hafta sonunu zorlaştıran sorunların nedenlerini ortaya koyamadı.

Perşembe günü konuşan Leclerc, "Kariyerimde böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum

"Analiz sonuçlarına göre, sıralama turunun hemen ardından söylediğim ve verilerin açıkça gösterdiği gibi, tüm sol virajlarda 0.6 ila 0.7 saniye kaybettiğimi gördük. Ancak bu sorunu açıklayacak herhangi bir teknik neden bulamadık, bu yüzden daha fazlasını söyleyemem."

"Takım, elbette pistte sergilediğimiz performanstan memnun değil."

"Sezon başındaki beklentilerimize oldukça uzak kaldık. Barcelona'daki sıralama turlarındaki sorunun anlaşılamaması biraz endişe verici. Sebebi anlamak için çaba göstermeliyiz, çünkü hissettiklerimiz gerçekten kötüydü."

"Carlos harika bir cumartesi geçirdi, ancak pazar günü yarış temposunda yine zorluk yaşadık. Ancak beni umutlandıran şey, üzerinde çalışmak istediğimiz net bir hedefimizin olması ve bu projeye olan inancımı artırması." dedi.

Ferrari SF-23, dettaglio del freno e dell'ala anteriore

Ferrari SF-23, dettaglio del freno e dell'ala anteriore

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, Montmelò'da sorunları netleştirmek için Kanada'da aynı teknik paketi kullanma kararı aldı.

"Bu hafta sonundan mucizeler beklemiyorum."

"Ancak bu paketi en iyi şekilde kullanmalı ve araçtan maksimum performansı elde etmeye çalışmalıyız. İspanya'da olması gereken noktada değildik ve performans kaybı yaşadık."

"Daha iyi bir konumda olacağımızı düşünüyorum ancak büyük bir ilerleme beklememeliyiz."

"Bu pistte Aston Martin'in tekrar güçlü olmasını bekliyoruz ve tabii ki Red Bull da iyi olacak. Mercedes'ten ne bekleyeceğimizi ise bilmiyoruz."

Leclerc, geçtiğimiz hafta sonunu Le Mans'ta geçirdiği deneyimi de paylaştı.

"İlk kez bir 24 saat yarışına katıldım."

"Bir gün burada yarışmak istiyorum, ne zaman olacağını bilmiyorum ama kesinlikle yapacağım. İnanılmaz bir gösteriydi, özellikle Ferrari'nin muhteşem zaferiyle birlikte daha güzeldi."

"En son bir yarışı seyirci olarak ne zaman izledim hatırlamıyorum. Hiç bu kadar çok insanı bir pistte görmemiştim, çok ama çok şaşırdım."

"Bir gün orada yarışacağım, ancak Formula 1 programımdaki yarış sayısı düşünüldüğünde bunu kolayca birleştirmek mümkün olmayacak. Fakat er ya da geç orada yarışacağım."

paylaşım
yorumlar

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil"
Daha fazlası
Ezel Tan
Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Formula 1
Kanada GP

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Ferrari pilotları yeni motora geçti

Ferrari pilotları yeni motora geçti

Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları yeni motora geçti Ferrari pilotları yeni motora geçti

Norris: "Sıralama performansı, aracın zayıf noktalarını gizliyor"

Norris: "Sıralama performansı, aracın zayıf noktalarını gizliyor"

Formula 1
Kanada GP

Norris: "Sıralama performansı, aracın zayıf noktalarını gizliyor" Norris: "Sıralama performansı, aracın zayıf noktalarını gizliyor"

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc, Kanada GP'de Gilles Villeneuve'ün anısına özel bir kaskla yarışacak

Leclerc, Kanada GP'de Gilles Villeneuve'ün anısına özel bir kaskla yarışacak

Formula 1
Kanada GP

Leclerc, Kanada GP'de Gilles Villeneuve'ün anısına özel bir kaskla yarışacak Leclerc, Kanada GP'de Gilles Villeneuve'ün anısına özel bir kaskla yarışacak

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Formula 1
Kanada GP

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir" Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Formula 1
Kanada GP

Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Formula 1
Kanada GP

Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!"

Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!"

Le Mans
Le Mans 24 Saat

Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!" Pier Guidi: "Çakıl havuzuna çıktığımda yarışın bittiğini düşündüm!"

Vasseur: "Tutarlılık sorununu çözdüğümüzde Mercedes'le savaşabiliriz"

Vasseur: "Tutarlılık sorununu çözdüğümüzde Mercedes'le savaşabiliriz"

Formula 1
İspanya GP

Vasseur: "Tutarlılık sorununu çözdüğümüzde Mercedes'le savaşabiliriz" Vasseur: "Tutarlılık sorununu çözdüğümüzde Mercedes'le savaşabiliriz"

Son Haberler

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

F1 Formula 1
Kanada GP

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

F1 Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2! 2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek" Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol