Leclerc: "Kardeşimle Le Mans'ta yarışmak isterdim"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, gelecekte kardeşi Arthur Leclerc ve yakın arkadaşı Antonio Fuoco ile Le Mans 24 Saat'te yarışmak istiyor.
Bu yıl uzun bir aranın ardından Le Mans 24 Saat'in en üst klasmanına geri dönüş yapan Ferrari, henüz ilk denemesinde galibiyete ulaşarak tarih yazdı.
Galibiyet doğal olarak tüm Ferrari tarafından büyük sevinçle karşılandı, örneğin Scuderia Ferrari'nin İtalya GP'sine özel bir renk düzeniyle katılmaya karar verdiği söylenmekte.
Charles Leclerc de yarışı bizzat takip eden isimlerden biriydi ve o dönem verdiği röportajlarda birçok kez ne kadar etkilendiğini belirtmişti.
Şu anda ciddi ciddi Le Mans'ta piste çıkmayı düşünen Leclerc'in isteği, şu anda F2'de mücadele eden kardeşi Arthur Leclerc ile takım arkadaşı olarak yarışmak.
Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Leclerc, "Arthur ile Le Mans'ta yarışmayı birçok kez düşündüm."
"Açıkçası günün birinde Le Mans'ı deneyimlemek istiyorum ve bunu kardeşimle birlikte yapmak istiyorum. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum"
"Bunun yanı sıra Antonio [Fuoco] da var, kendisi Ferrari ailesinin bir parçası, ayrıca en iyi arkadaşlarımdan biri, birlikte büyüdük. Şimdiden birlikte yarışacağımız gün için hazırlanıyor!"
"Yarışmamız mümkün olacak mı ve tüm planlarımıza uyacak mı göreceğiz, çünkü hepimiz farklı kategorilerde yarışıyoruz. Ama belki bir gün gerçekleştir." dedi.
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