Leclerc: "Kardeşimin motor sporlarında kendi yolunu bulması gerekiyor"

Charles Leclerc'in kendisinden üç yaş küçük bir kardeşi bulunuyor ve o da kendisi gibi motor sporlarında yer alıyor.

Arthur Leclerc, Ferrari sürücü akademisindeki pilotlardan birisi ve geçen yıl Formula 3'te yarışmaya başladı. Bu yıl da yine Prema ile burada yarışacak.

Charles ise çoktan Formula 1'e ulaştı ve geleceğin şampiyonlarından biri olarak görülüyor.

Aralarındaki ilişki hakkında Official Ferrari Magazine'e konuşan Charles, şöyle dedi: “Arthur, kişisel problemlerini çözmede ona yardım etmeye her zaman hazır olduğumu biliyor."

"Fakat yarış tarafında kendi yolunu bulmasını ve kendi başına ilerleme kaydetmesini istiyorum. Bu, bizim sporumuz için önemli bir şey."

"Bazen Formula 1'de ortaya koyduğum performansları televizyonda izliyor ve dikkat etmediğim şeyleri fark edip, yardım etmek adına bana anlatıyor, ki bu her zaman için güzel bir şeydir. İkimiz de birbirimize yardım ediyoruz ama her zaman birbirimizle rekabet ediyoruz."

"Aramızdaki yaş farkı çok az ve ilişkimiz, herhangi bir ailede bu tarz yaşlarda olanlarla aynı. Özellikle gençlik yıllarımızda hep birbirimizle yarıştık. Arthur benden üç yaş küçük ve küçük yaşlardayken hep benim yaptığımı yapmak isterdi."

Race winner Arthur Leclerc, Prema Racing Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

"8 veya 9 yaşımdayken ondan önde olmak benim için çok kolaydı fakat şimdi büyüdük, yaş farkı artık hissedilmiyor, bu yüzden bugünlerde onu yenmek gerçekten zor, özellikle de tenis veya padelde. Yani aramızda bugün bile rekabet var.”

Her iki sürücü de kariyerlerine, Brignole karting pistinde başladı. Charles, zaman zaman kardeşiyle birlikte oraya gidiyor.

Leclerc, "Brignole'deki piste çoğunlukla eğlence için gidiyoruz. Burası benim için değerli. Arthur ve ağabeyimiz Lorenzo ile oraya gitmeyi seviyorum."

"Biz çok küçükken, bütün ailecek karting yarışları için oraya giderdik ve geçmişe dönmek, yarış aralarında birlikte biraz rahatlamak ve eğlenmek için harika bir yol. Elbette pek çok anıyı da beraberinde getiriyor."

"Beni motor sporlarıyla tanıştıran kişi babamdı. O, olmasaydı, bugün olduğum kişi olur muydum bilmiyorum. Belki yine yarışçı olurdum, bu benim kanımda var ve yarışmayı her şeyden çok seviyorum. Fakat onun yardımı olmadan Formula 1'e girebileceğimi pek sanmıyorum."

"Onun varlığı, kişisel ve mesleki gelişimim açısından çok değerliydi." dedi.