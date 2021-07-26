Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

Leclerc, Formula 1'de yarışmaya başladığı günden bu yana harika performanslar sergiliyor ve geleceğin şampiyonlarından birisi olarak görülüyor. Kardeşi Arthur da yine F1 yolunda ilerliyor.

Arthur, geçen yıl Formula Regional European Championship'te ikinci oldu ve bu yıl Prema ile Formula 3'e adım attı.

Genç sürücünü amacı, burada iyi performans göstererek Formula 1'e girmek ve Ferrari sürücü akademisinde yer alan genç sürücü, bu yıl bazı yarışlarda kendisini göstermeyi başardı.

Ağabeyi Charles da kardeşinin F1'e girmesini umuyor fakat onu yarışırken görmenin kendisi için çok stresli bir durum olduğunu ekliyor.

Charles, CNN'e şöyle konuştu: ”İyi bir iş yaptığını görmek beni çok ama çok mutlu ediyor."

“Gerçekten çok yakında Formula 1 gridinde bana katılmasını umuyorum ama yine de önünde gitmesi gereken uzun bir yol var."

“O yarıştığında, kendim yarışırken olduğundan 10 kat daha stresliyim çünkü kaskı taktığım zaman sporun tehlikeli tarafını düşünmüyorum."

“Fakat onu pistte gördüğümde, olabilecek tüm kötü senaryolar aklıma gelmeye başlıyor." dedi.

Charles, Arthur'a tavsiyede bulunmaktan ve kariyeri için kendisine yardım etmekten mutluluk duysa da, genellikle yarışlardan ziyade normal bir kardeş-ağabey gibi vakit geçirdiklerini söyledi.

“Yardıma ihtiyacı olduğunda, onun için burada olduğumu biliyor ve beni her zaman arayabilir."

“Fakat çoğu zaman, sadece normal kardeşlerin yapacağı şekilde hayatlarımız hakkında konuşuyoruz."

Charles, son yarış Britanya'da güçlü bir performans sergiledi ve galibiyeti son anda kaçırdı. Fakat bundan ötürü hayal kırıklığı yaşamadığını söylüyor.

Charles, “Hayal kırıklığına uğramadım fakat 2019'da olduğu gibi en iyi isimlerle mücadele etmek istiyorum. Bu bakımdan tüm takım gerçekten çok motive çünkü Ferrari'nin beşinci ya da altıncı sıralar için savaşmasını istemiyoruz.

“Fakat öte yandan dünya şampiyonluğu için nihayet iki takımın savaştığını görmek güzel. Sanırım bu durum insanların hoşuna gidiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, and Sauber Junior Team F4 racer Arthur Leclerc Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images