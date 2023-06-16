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Leclerc, Kanada GP'de Gilles Villeneuve'ün anısına özel bir kaskla yarışacak

Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu düzenlenecek Kanada GP'sinde Gilles Villeneuve'a saygı niteliğinde bir kask kullanacak.

Adam Cooper
Ekleyen:
Le casque spécial de Charles Leclerc pour le GP du Canada 2023, en hommage à Gilles Villeneuve

Villeneuve, 1978'deki ilk Montreal F1 yarışında İtalyan takım ile ilk zaferini elde etmişti. 1982 Belçika GP'sindeki vefatından sonra pist onun adını taşımaya başladı.

Mayıs ayında Leclerc, Zolder kazasının 40. yıl dönümünde Villeneuve'un 1979 Ferrari 312T4'ünü Fiorano'da kullanmıştı.

Monakolu sürücü, bu hafta sonu yapılacak yarışta da F1'in efsane isminin anısına özel bir kask tasarımıyla yarışacak.

Tasarım Leclerc'in kask ressamı Adrien Paviot tarafından yapıldı.

Charles Leclerc's helmet

Charles Leclerc's helmet

Photo by: Ferrari

Leclerc bir Ferrari videosunda "Gilles Villeneuve, inanılmaz bir sürücüydü."

"Ferrari için ne kadar tutku dolu olduğunu, pistte hemen görebilirdiniz. Bu hafta sonu için tasarlanan özel kaskım, Gilles'ın kullandığı tasarımdan ilham alınarak yapıldı." cevabını verdi.

Geçen yıl Villeneuve'ün aracıyla yaptığı sürüş hakkında konuşan Leclerc, bunun kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu açıkça belirtti.

"Çok özeldi. İnanılmaz bir deneyimdi. O zamanlar araçlar çok farklıydı."

"Araca bindiğim anda, şu anda sahip olduğumuz güvenlik önlemlerinin gerçekten inanılmaz olduğunu hissedebiliyorsunuz. O zamanlar bu kadar az güvenlikle, bu araçları bu kadar zorlamak için zihinsel açıdan çok güçlü olmanız gerekiyor."

"Aynı zamanda araca binmek güzel ve çok eğlenceliydi, yani harikaydı." 

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