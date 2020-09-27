Leclerc kaçan fırsattan ötürü üzgün

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında 11. oldu ve son bölüme kalacak tempoya sahip olduğuna inandığı için büyük hayal kırıklığı yaşadı.

“Kesinlikle, beklenenden çok daha iyi bir tempomuz vardı ve daha iyi bir iş yapabilirdik. Maalesef bu şansı kaçırdık, bu yüzden oldukça hayal kırıklığı yaşıyorum."

"3. bölüme kalamamış olmamız sinir bozucu çünkü bugün üçüncü bölüme kalma potansiyeline sahip olduğumuza inanıyorum."

"11. sıradan başlıyoruz ve lastik seçiminde özgürüz. Umarım bundan faydalanabiliriz. Yarışta puan alabilmek için her şeyi yapacağım."

Sebastian Vettel ise kazadan ötürü üzgün olduğunu söyledi.

"Kaza yaptığım zaman derecemi geliştirmeye çalışıyordum. İlk sektörüm iyi değildi, bu yüzden zorluyordum. Görünüşe bakılırsa çok hızlıydım ve bu yüzden aracın kontrolünü kaybettim."

"Sabah seansına kıyasla sıralama turları çok kaygandı ve çok zorlandım. Takıma fazladan iş yüklediğim için üzgünüm."

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, sonuçtan memnun olmadıklarını söylüyor.

"Çeşitli nedenlerden ötürü sıralama turlarından memnun değiliz."

"Sebastian kaza yaptı ve neyse ki yara almadan araçtan çıktı. Ancak bariyerle temas attığı için araç çok fazla hasar aldı ve bu da mekanikerlerin çok fazla çalışma yapması gerektiği anlamına geliyor."

"Charles Q3'e kalmalıydı ancak Q2'nin son bölümünde her şey çok aceleye geldi."

"Bunun gibi garip bir durumda, tüm sürücülerin temiz bir tur atması zordu ve sadece dört sürücü son iki dakikada derecesini geliştirdi."

"Charles tura zamanında başlamayı başardı, ancak maalesef öndeki araçla arasında yeterince boşluk olmadığı için yeterli olmadı."

"Kendi açımızdan bakarsak gelecekte daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız."

"Yarış çok uzun ve zorlu olacak. Her şey olabilir. Mümkün olduğunca çok puan alabilmek adına elimizden geleni yapacağız."