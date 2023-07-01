Leclerc kabul etti: "Bu şartlarda yeterince iyi değilim"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarı kuru yarı ıslak zeminde aracı hissedemediğini ve bunun da performansını düşürdüğünü söylüyor.
Charles Leclerc, üç sıra grid cezası aldığı Avusturya yarışında, uzun süre Esteban Ocon ve Lando Norris ile savaştı.
Sonunda istediği geçişleri yapamadı ve günü puansız kapatmış oldu. Bu, cuma günkü performansından sonra büyük hayal kırıklığı oldu.
Yarışın ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Bu koşullarda olmak istediğim seviyede değilim. Pist yarı kuru, yarı ıslak olduğunda aracı hissedemiyorum ve çok zorlanıyorum. Mazeretim yok, bu koşullarda kendimi geliştirmeliyim."
"Ne yazık ki bu koşulları bir sezonda neredeyse hiç bulamıyoruz. Karşımıza ya bir kez çıkıyor ya da hiç çıkmıyor."
"Fakat üçüncü kez aynı şey oldu ve artık beni etkilemeye başlıyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz ama her zaman yanlış şeyi yapıyoruz gibi görünüyor. Bu olunca da araca olan güveni kaybediyorsunuz ve hızınız düşüyor. Şimdi önüme bakıyorum ve yarın iyi bir yarış geçirmeyi umuyorum."
Leclerc, yarışın kuru zeminde geçmesini umut ediyor.
"Tamamen kuru bir yarış olmasını umuyorum çünkü dün -kuru zemindeki- hızımız iyiydi. Her şey kendimize güvenmek ve zorlamakla alakalı."
"Ne yapabileceğimizi göreceğiz ama dün kuru zeminde iyi bir his vardı."
"Red Bull ile aynı hıza sahip olduğumuzu düşünmüyorum ama bir fırsat olursa deneyeceğim."
"Takımla birlikte neyi daha iyi yapabileceğimize bakacağız. Bugünü en iyi şekilde idare edemedik, bu yüzden birlikte bakacağız."
Alex Albon, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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