Kayıt Ol
Önceki / Alonso: "Ferrari ve Mercedes'ten daha çok puan topladık, iyi bir gün oldu"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Leclerc kabul etti: "Bu şartlarda yeterince iyi değilim"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarı kuru yarı ıslak zeminde aracı hissedemediğini ve bunun da performansını düşürdüğünü söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60

Charles Leclerc, üç sıra grid cezası aldığı Avusturya yarışında, uzun süre Esteban Ocon ve Lando Norris ile savaştı.

Sonunda istediği geçişleri yapamadı ve günü puansız kapatmış oldu. Bu, cuma günkü performansından sonra büyük hayal kırıklığı oldu.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Bu koşullarda olmak istediğim seviyede değilim. Pist yarı kuru, yarı ıslak olduğunda aracı hissedemiyorum ve çok zorlanıyorum. Mazeretim yok, bu koşullarda kendimi geliştirmeliyim."

"Ne yazık ki bu koşulları bir sezonda neredeyse hiç bulamıyoruz. Karşımıza ya bir kez çıkıyor ya da hiç çıkmıyor."

"Fakat üçüncü kez aynı şey oldu ve artık beni etkilemeye başlıyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz ama her zaman yanlış şeyi yapıyoruz gibi görünüyor. Bu olunca da araca olan güveni kaybediyorsunuz ve hızınız düşüyor. Şimdi önüme bakıyorum ve yarın iyi bir yarış geçirmeyi umuyorum."

Leclerc, yarışın kuru zeminde geçmesini umut ediyor.

"Tamamen kuru bir yarış olmasını umuyorum çünkü dün -kuru zemindeki- hızımız iyiydi. Her şey kendimize güvenmek ve zorlamakla alakalı."

"Ne yapabileceğimizi göreceğiz ama dün kuru zeminde iyi bir his vardı."

"Red Bull ile aynı hıza sahip olduğumuzu düşünmüyorum ama bir fırsat olursa deneyeceğim."

"Takımla birlikte neyi daha iyi yapabileceğimize bakacağız. Bugünü en iyi şekilde idare edemedik, bu yüzden birlikte bakacağız."

Alex Albon, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Alex Albon, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alonso: "Ferrari ve Mercedes'ten daha çok puan topladık, iyi bir gün oldu"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

Formula 1
Avusturya GP

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün" Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

Leclerc: "Yeni güncellemeler işe yarıyor fakat daha fazlası lazım"

Leclerc: "Yeni güncellemeler işe yarıyor fakat daha fazlası lazım"

Formula 1
Avusturya GP

Leclerc: "Yeni güncellemeler işe yarıyor fakat daha fazlası lazım" Leclerc: "Yeni güncellemeler işe yarıyor fakat daha fazlası lazım"

Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!"

Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!"

Formula 1
Avusturya GP

Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!" Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!"

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor

Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor

Formula 1
Avusturya GP

Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor

Ferrari, SF-23'ün burnunda değişiklik yaptı

Ferrari, SF-23'ün burnunda değişiklik yaptı

Formula 1
Avusturya GP

Ferrari, SF-23'ün burnunda değişiklik yaptı Ferrari, SF-23'ün burnunda değişiklik yaptı

Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor?

Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor?

Formula 1
Avusturya GP

Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor? Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor?

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Vasseur: "Sainz iyi performans gösterdi, Leclerc sayfayı çevirmeli"

Vasseur: "Sainz iyi performans gösterdi, Leclerc sayfayı çevirmeli"

Formula 1
Avusturya GP

Vasseur: "Sainz iyi performans gösterdi, Leclerc sayfayı çevirmeli" Vasseur: "Sainz iyi performans gösterdi, Leclerc sayfayı çevirmeli"

Vasseur: "Sıralama turları, yaptığımız iş için iyi bir ödül oldu"

Vasseur: "Sıralama turları, yaptığımız iş için iyi bir ödül oldu"

Formula 1
Avusturya GP

Vasseur: "Sıralama turları, yaptığımız iş için iyi bir ödül oldu" Vasseur: "Sıralama turları, yaptığımız iş için iyi bir ödül oldu"

Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz"

Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz"

Formula 1

Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz" Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz"

Son Haberler

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik" Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım" Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün" Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

F1 Formula 1
Avusturya GP

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti! Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol