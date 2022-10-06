Leclerc Japonya'da güçlü bir Red Bull bekliyor: "Pist Spa'ya benziyor"

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Ağustos ayında gerçekleştirilen Belçika Grand Prix'sine Red Bul pilotu Max Verstappen damgasını vurmuş ve 14. başladığı yarışı 17 saniye farkla kazanmıştı.

O yarışta takım arkadaşı Sergio Perez de iyi performans sergiledi ve takımına dubleyi getirmeyi başardı.

Bu hafta sonu Formula 1, COVID-19 salgınından bu yana ilk kez Japonya'ya dönüyor ve pistlerin yapı itibariyle benzer olduğunu söyleyen Charles Leclerc, Suzuka'da, Spa benzeri bir tablo görmekten endişe ediyor.

Perşembe günü Japonya Grand Prix'si için düzenlenen basın toplantısında konuşan Leclerc, zafer şansı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu yıl tüm pistlerde sağlam performans gösteren iyi bir aracımız var. Fakat Red Bull bu hafta sonu çok güçlü olacak."

"Buradaki araç ayarları Spa'ya benziyor. Bu nedenle çok güçlü olmalarını bekliyorum. Yine de Spa'dan dersler çıkarmış olmamızı ve burada, oraya kıyasla daha güçlü olmayı umuyorum."

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Leclerc, starttaki problemin tekrarlanmasından endişe duymuyor.

"Bence başlangıçlarımız tüm sezon boyunca oldukça güçlüydü."

"Singapur'da çok da yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Lewis ve Fernando da kötü start aldı çünkü pistin daha ıslak olan sağ tarafındaydık."

"Bu talihsiz bir durumdu ancak bu hafta sonu startın yine iyi olacağına eminim."

Yarış performansı performans gelecek yıl daha iyi olmalı

Verstappen bu hafta sonu kazanır ve en hızlı turu kaydederse şampiyon olacak. Bu açıdan Ferrari için şampiyonluk hayalleri gelecek yıla kalacak.

Bu yıl kendisi için işlerin nerede yanlış gittiği sorulduğunda, "Gerçekçi olursak bu yıl Max şampiyon olacak."

"Hatta bu hafta sonu olmasa bile yakın zamanda bunu yapacak."

"Singapur'dan önce yılın bu son yarışlarını gelecek yıl kendimizi geliştirmek için kullanmamız gerektiğini söylemiştim."

"Bir bakıma kendimize odaklanmalı ve Pazar günkü performansımızın iyi olduğundan emin olmalıyız." cevabını verdi.

Leclerc'e göre pazar günü geride kalmaları, Ferrari'nin saf performansından kaynaklanmıyor.

"Aslında ilk yarıştan bu yana hep güçlüydük. Performansımız birkaç yarış dışında her zaman galibiyet için yeterliydi."

"Bence asıl önemli olan Pazar günü doğru stratejiyi seçmek ve lastik yönetimi açısından her şeyi doğru yapmak."

"Şu anda buna odaklanıyoruz. Gelecek yıl şampiyonluğa ulaşmak için gelişmemiz gereken yer burası."