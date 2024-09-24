Leclerc: "İstikrar, zor olsa da Ferrari'nin şampiyon olmasını sağlayabilir"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımının bu yılın Tapıcılar Şampiyonluğu için McLaren'e meydan okuyacak hıza sahip olmadığını kabul etti, ancak tutarlılık yoluyla hâlâ rekabetin içinde olmayı umuyor.

McLaren, Red Bull'dan sonra F1'de formda olan takım olarak öne çıkarken, Ferrari'nin son yarışlardaki yeniden yükselişi, dünya şampiyonluğu için dışarıdan bir tehdit olarak kalmasını sağladı.

Bitime altı yarış kala McLaren 31 puanla Red Bull'un önünde yer alırken, Ferrari, Red Bull’un 34 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak McLaren, Lando Norris'in Singapur Grand Prix'sindeki dominant performansının ardından hız kesecek gibi görünmese de Leclerc, Ferrari'nin saf hızda McLaren’a yetişememesine rağmen henüz havlu atmayı reddediyor.

Leclerc, Singapur’da beşinci olduktan sonra yaptığı açıklamada, “Bence tutarlı olmaya devam edersek ve çok fazla fırsat kaçırmazsak, sonunda hesaplarımızı yapacağız ve umarım Takımlar Şampiyonluğunu elde etmek için yeterli olacağız.”

“Ancak saf hız konusunda, henüz Takımlar Şampiyonluğu için savaşacak seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. Kendimizi çok fazla mücadelenin içinde görmüyorum ama eğer hata yaparlarsa şu anda olduğu gibi mücadelenin içinde olabiliriz.”

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, Ferrari'nin Monza, Bakü ve Singapur'daki son üç yarışta sergilediği güçlü performansa çok fazla güvenmemek gerektiğini, zira bu yarışların Ferrari'nin yazdan bu yana başına bela olan yüksek hızlı virajlardaki zıplama problemini çözüp çözemediğini tam olarak test etmediğini belirtiyor.

“Son iki yarış her ne kadar iyi olsa da sanırım her zaman yanlış beklentilere sahip olmamak için dikkatli olmamız gerektiğini söylüyoruz çünkü McLaren hâlâ bizden biraz daha iyi bir araca sahip.

“Çok yakın olacağımız bazı pistler var, daha uzak olacağımız bazı pistler de. Bu yarıştan önce oldukça yakındık ve belki Monaco dışında hiçbir zaman en hızlı araca sahip olmadık ve Monza'da da oldukça güçlüydük.”

Singapur'da Q3’te kaza yapan ve başlangıç sıralamasında 10. iken yedincilikten öteye gidemeyen takım arkadaşı Carlos Sainz,McLaren'ın çok uzak olması durumunda Red Bull'u ikinci sıraya yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İspanyol pilot, “McLaren kesinlikle üstün durumda ve şampiyonluğu kazanmada favoriler."

"Hâlâ Red Bull'u hedefimizde tutuyoruz ve tabii ki McLaren, eğer onlar sorun yaşamaya başlarsa... Bu yüzden kendimizi bu mücadelenin içinde tutmamız gerekiyor." dedi.

Red Bull'u yenerek ikinci olmanın Maranello takımı için tatmin edici bir sonuç olup olmayacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Çok fazla puan ve gelişim eğrisi kaybettiğimiz yılın zorlu bir bölümünden sonra takımın iyi bir direnç gösterdiğini gösterecektir.”

“Ancak Red Bull, araçlarında neyi yanlış yaptıklarını anladıktan sonra sezon sonunda geliştirmelerle güçlü bir şekilde geri dönecek, bu yüzden onları yenmek de kolay olmayacak.”