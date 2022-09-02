Leclerc, istemesi durumunda Ferrari stratejisine karşı gelebilir mi?

Haberi dinle

Sezona şampiyonluğun en güçlü adayı olarak başlayan Leclerc, bir noktadan sonra ciddi anlamda düşüşe geçti ve sezonun bitimine sekiz yarış kala şampiyonluk umutlarını neredeyse tamamen yitirmiş vaziyette.

İlk üç yarışta iki galibiyet elde ettikten sonraki 11 yarışta sadece bir kez podyumun zirvesine ulaşabilen Monakolu pilot, şampiyona lideri Max Verstappen'in 98 puan gerisinde yer alıyor -üç yarış önce bu fark sadece 38 puandı!

Bu durumun ortaya çıkmasında aslan payı ise bu sezon birçok kez strateji hatası yapan ve önemli puanların kaybedilmesine sebep olan Ferrari pit duvarı, ancak tüm olup bitenlere rağmen Leclerc takımın direktiflerine uymak zorunda olduğunu düşünüyor.

Perşembe günü basın toplantısında konuşan Leclerc, "Takımın kararlarına güveniyorum, birbirimize olan güvenimizi korumamız gerekiyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle de daha zor anlarla karşılaştığınızda."

"Demek istediğim, sürekli bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyoruz ve ben de kendi adıma her zaman daha iyi olmaya çalışıyorum. Yaptığımız şey bu. Dışarıda söylenenlere dikkat etmemeye, daha iyi olmak için kendimize odaklanmaya çalışıyorum." dedi.

Her ne kadar yanlış stratejiler konusunda hata pit duvarında olsa da Leclerc'i eleştirenler de yok değil -özellikle de takım arkadaşı Carlos Sainz birçok kez takımla konuşup kendi stratejisini kendi belirlemişken.

Son yarışta en hızlı tur için pite alınması gibi durumlarda takıma söz geçirip geçiremeyeceği sorulan Leclerc, "Bu özel bir durumdu, gerçek bir pit stop bile değildi -daha çok en hızlı turu atıp atmayacağınızla ilgiliydi. Belki bu tür durumlarda takım beni dinleyebilir, fakat varmak istediğim yer burası değil. Takım olarak daha iyi olmak ve bunu başarmak için doğru kararı vermek istiyoruz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75n Fotoğraf: Erik Junius