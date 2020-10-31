Leclerc: "İstediğimiz yerde değiliz"

Rusya'dan bu yana araca eklediği güncellemelerle orta grupta öne çıkmayı başaran Ferrari, bu sene kendi evinde çıkacağı üçüncü yarış olan Imola'da güncellemelerin kendilerine hız kazandırdığını kanıtlamayı umuyordu.

Portekiz'de açık bir şekilde orta grubun önünde 4. olan Leclerc, bugünkü sıralamalarda 7. oldu. Ferrari pilotu böylece sadece Mercedes ve Red Bull değil, aynı zamanda AlphaTauri ve Renault araçlarına da geçildi.

Leclerc, "Özellikle 4. sıra ile aradaki farka bakınca bugün tam olarak memnun değilim çünkü daha fazlasını bekliyordum ancak durum bu. Bugün olmayı umduğumuz kadar rekabetçi değildik ancak yarış yarın. Puanlar yarın kazanılıyor, bu yüzden elimizdekiyle maksimumu almaya çalışacağım." dedi.

Leclerc, sıralamaların ikinci seansında orta lastiklerle piste çıktı. İlk turların ardından 10. sırada yer alan Leclerc, bu lastiklerle seansı geçebileceğinden emin olamadığı için yumuşak lastikleri kullanarak son seansa geçmek zorunda kaldı.

Leclerc, "İkinci seansın ikinci sürüşünde yumuşak lastikleri kullandık çünkü Portimao'daki gibi orta lastiklerle geçebileceğimiz konusunda kendimize güvenmiyorduk. Bu yüzden yumuşak lastiklere geçtik. Bu lastiklerle yarışmak kolay olmayacak ancak göreceğiz." dedi.

Vettel, sonuçtan mutsuz, hissiyat açısından mutlu

Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel, aldığı sonuçtan memnun olmasa da araç içerisindeki hissiyat açısından daha mutlu olduğunu söyledi.

Leclerc'in 7. olduğu sıralamalarda Vettel, 2. seansta 14. sırada kaldı. Vettel 13. sıradaydı ancak tur zamanı silindiği için bir sıra daha geriledi.

Vettel, "Daha iyi bir sıralama seansıydı. Araçtaki hislerim açısından daha mutluydum ve biraz daha rahattım. Ancak şu an için bu pozisyonda takılmış gibiyiz. Diğerlerine göre pozisyon açısından bir fark olmadı."

"Bu biraz şaşırtıcıydı ancak denedim. Sonuna kadar araçtan her şeyi almak için denedim, daha fazla risk aldım, şikanda genişten dönmek zorunda kaldım ve pist limitleri nedeniyle bir pozisyon kaybettim. Ancak bugün önemli olan denemekti."

"Zor bir yarış olacak. Gerilerdeyiz ve oradan pozisyon kazanmak zor olacak. Geçiş yapmak kolay değil. Umarım yarışta iyi bir araca sahip oluruz ve lastiklere iyi bakarız."

"Burası hepimiz için yeni bir pist ve lastiklerin ne kadar dayanacağını tam olarak bilmiyoruz. Ancak oldukça düz bir şekilde tek pit stop olacak gibi görünüyor." dedi.

Vettel, bugünkü sıralama seansı ile art arda 9. kez son seansa kalamamış oldu.