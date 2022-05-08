Leclerc, İspanya'dan itibaren güncellemeyle gelişmelerini umuyor

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, Miami GP'nin başında yerini korumayı başarırken yarışa 3. sıradan başlayan Max Verstappen, startın ardından Carlos Sainz'ı geçerek 2. sıraya yükseldi.

İki pilot arasındaki fark bir süre 1.5 sn civarında devam etse de Leclerc bir ara lastiklerinde performans kaybetti ve Verstappen pist üstünde onu geçerek liderliği ele geçirdi.

Verstappen, yarışın kalan bölümünde Leclerc karşısında üstündü ve farkı 7.5 sn üzerine taşıdı. Son bölümdeki güvenlik aracıyla fark kapandı ve Leclerc, Verstappen'i zorlama fırsatı yakaladı ancak geçemeyince ikinci sırada yarışı noktalamış oldu.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Fiziksel açıdan çok zorlu bir yarıştı. Orta lastiklerle, özellikle ilk stintte biraz zorlandık ve orada geçildik. Bunun sonucunda yarışımız daha zor bir hal aldı."

"Sert lastiklerde çok rekabetçiydik. Yarışın sonuna doğru bir noktada Max'i geçebileceğimi düşündüm."

"Ancak evet, bugün performans açısından onlar avantajlıydı. Buna rağmen eğlenceliydi. Bu kadar çok insanı bir arada görmek harikaydı. Sürekli bunu söylüyorum ancak evet, tribünlerde bu kadar çok Ferrari taraftarını görmek harika." dedi.

Leclerc, şu ana kadar araca pek güncelleme yapmayan Ferrari'nin gelecek yarıştan itibaren gelişmesini umduğunu söyledi.

Leclerc, "Zorlamaya devam etmemiz lazım. Sene boyunca güncellemeler çok önemli olacak. Umarım gelecek yarıştan itibaren ileri yönde adım atabiliriz ancak sezon başından beri çok yakın mücadele oluyor." dedi.