Leclerc: "İşi bitirmeliyim"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarıştan hemen önce yaptığı açıklamada, hedefinin pole pozisyonunu galibiyete çevirmek olduğunu söyledi.
Yarışın başlamasına yaklaşık 1 saat kaldı ve sürücüler artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Bugünkü yarışa Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve bu yıl aldığı bir başka pole pozisyonunu artık zafere dönüştürmek istiyor.
Son beş yarışın tamamını Max Verstappen kazandı, fakat yarıştan hemen önce konuşan Leclerc, bu kez "işi tamamlamak" istediğini söyledi.
Leclerc, "Yarışa pole pozisyonunda başlamak harika olacak fakat bugün işi bitirmek son derece önemli olacak."
"Yarışa elimizden geldiğince iyi hazırlandık. Umarım istediğimiz sonucu alabiliriz."
"Strateji konusunda çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi bir başlangıç yapmak önemli çünkü bu pistte çok fazla geçiş fırsatı yok."
"İlk virajdan sonra lider kalırsam, tempoyu belirleyebilirim ve umarım kazanabilirim." dedi.
Max Verstappen ise, sıralama turlarında yakıtının bitmesinin ardından yarışa sekizinci sıradan başlamak zorunda kalacak.
Hollandalı pilot da yarıştan önce şöyle dedi: "Sıralama turlarında yaşananlar geçmişte kaldı."
"Şimdi tamamen yarışa odaklanmış durumdayız. Havanın nasıl olacağını göreceğiz ama iyi bir performans sergilemeye çalışacağız."
"Kolay olmayacağını bilsem de elimden geleni yapacağım. Çok sayıda puan kazanmaya odaklanacağım."
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