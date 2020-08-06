Leclerc, ırkçılıkla ilgili suçlamaları reddetti

Monakolu sürücü, yarış öncesinde diz çökmeyi reddeden sürücülerden bir tanesi. Çünkü bu hareketi destekleseler bile, bunu yaparken kendilerini rahat hissetmiyorlar.

Leclerc, La Gazzetta dello Sport ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, ırkçılık karşıtı bazı protestoların şiddetle ilişkili olduğunu ve bu yüzden diz çökmek istemediğini söylemişti.

Gazeteye, "Irkçılığa karşıyım, bununla mücadele ediyorum ve F1'in dünyayı doğru şeyi göstermek için platformunu kullanmasından memnunum."

"Ama bunu yapmak istemedim çünkü tüm dünyada şiddet ile ilgili pek çok protesto yapıldı ve hiçbir şekilde şiddet kabul etmiyorum. Sivil protestonun siyasetçiler tarafından kullanılmasını da sevmiyorum." demişti.

Bazıları, Leclerc'i ırkçılığa karşı olmamakla suçladı ve hatta Black Lives Matters hareketine karşı olmakla bile suçladılar.

Genç sürücü, perşembe günü birkaç tweet attı ve "Bazı insanların beni ırkçıymışım gibi göstermek için sözlerimi değiştirdiğini görmek çok üzücü. Irkçı değilim ve ırkçılıktan kesinlikle nefret ediyorum. Irkçılık iğrenç bir şey."

"Beni, bir insanın ten rengi, dini veya cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapan bu iğrenç insanlarla aynı gruba sokmayı bırakın. Onların bir parçası değilim ve asla da olmayacağım. Her zaman herkese karşı saygılı oldum ve günümüz dünya standartlarında olması gereken şey de bu."

"Ve imajımı yanlış fikirlerini tanıtmak için kullanan kişiler, lütfen bunu yapmayın. Siyasetle ilgilenmiyorum ve buna dahil olmak istemiyorum."

Leclerc, perşembe günü yaptığı açıklamada, bu tweetleri atmak zorunda kaldığını çünkü insanların kendisini saçma şeyleri suçladığını belirtti.

"Artık yargılanmak istemiyorum. Pek çok kez söylediğim gibi sosyal medyada oldukça aktifim ve diz çökmediğim için son birkaç hafta içinde anıldığım şekilde çağrılmayı kabul etmiyorum."

"Sadece duygularımı ifade etmek için doğrudan bir tweet atmak istedim ve hepsi bu."