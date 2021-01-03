Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, her zaman insanların beklemediği şeyler yapmaya çalıştığını ve bazen başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu şeyin bu olduğunu söyledi.

Charles Leclerc, Ferrari'nin bu yılki düşük performansına rağmen Avusturya ve Britanya GP'de sürpriz podyumlar almayı başardı.

Ayrıca 70. Yıl Dönümü, Portekiz, Emilia Romagna ve Türkiye'deki yarışlarda da ilk beş içerisinde finiş gördü.

Genç sürücünün en çarpıcı başarılarından bir tanesi, Sakhir GP sıralama turlarında attığı kusursuz turdu.

Pek çok isim şu anda Leclerc'in yaptıklarını daha önce Gilles Villeneuve ve Fernando Alonso'nun Ferrari'de yaptıklarına benzetiyor.

Bu isimlere katılma yolunda ilerlemesi hakkında BBC'ye konuşan Leclerc, "Bunu başarmak inanılmaz olur."

"İşleri farklı şekilde yapmayı seviyorum. Her zaman insanların beklemediği şeyler yapmaya çalışıyorum, çünkü spor için heyecan verici olan şey bu ve her zaman pist üstünde insanları şaşırtmanız gerekiyor."

"Bazen benim lehime oluyor ve bazen olmuyor. Sonrasında bundan dersler çıkarıyorum. Ama bunu duymak güzel ve öyle olmasını umuyorum. Yine de tabii ki kendime odaklanmaya ve bu şeyler hakkında çok fazla düşünmemeye çalışıyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc, son turdaki hatasıyla podyumu kaybettiği Türkiye GP hakkında da konuştu.

"Açıkçası o yarışta muhtemelen bu yılki en iyi performanslarımdan birini sergiledim ve bunun farkındayım. Yarıştan sonra sakinleştiğimde bunu biliyordum. Ama öte yandan çok hayal kırıklığına uğradım."

"İlk birkaç turdan sonra, yarışın hemen hemen bittiğini düşündüm, ama başımı önüme eğdim, her turda mümkün olan en iyi işi yapmaya çalıştım ve işe yaramış gibiydi."

"Pistteki en hızlı isimlerden biri olduğumun farkındaydım ve bu, bana çok güven verdi. İlk virajda sondan ikinci sıraya düştükten sonra bir podyumun mümkün olacağını bildiğim son tura geldim."

"Ama sonrasında, yarışın çok önemli bir noktasında oldukça pahalıya mâl olan bu küçük hatayı yapınca, gerçekten çok üzüldüm. Bu yüzden yarışın sonunda kendimden hiç memnun değildim." 

"Ama öte yandan araçtan iner inmez ne yaptığım işin farkına vardım ve kendimi kaybetmedim. Telsizi dinlediğinizde kulağa öyle geliyor, ama araçtan indiğimde kendime karşı çok dürüst oluyorum. Ne zaman iyi bir iş çıksam, bunu yaptığımı biliyorum ve kendi kendime de söylüyorum. Yine de ne zaman kötü bir iş yapsam hayal kırıklığına uğruyorum."

"O gün o hatadan önce çok iyi bir iş çıkarmış olsam da, yanlış zamanda yaptığım hata bize pahalıya patladı, ki bu en önemlisi."

Leclerc şu anda Lewis Hamilton ve Red Bull'dan Max Verstappen ile birlikte gridin en iyi üç pilotundan biri olarak görülüyor.

Leclerc, bu statüyü kazanmış olmasının nasıl bir his olduğu sorusuna, "Harika hissettiriyor çünkü sezonun başında içinde bulunduğumuz bu durumu kabullenmek zordu."

"Her zaman yarışlar kazanmak için Ferrari'de olmayı hayal ettim ve sonrasında çok iyi bir ilk yıl geçirdim. Çocukluğumdan beri hayalim olan ilk F1 yarışımı kazandım. Sezonun son kısmı beni biraz hayal kırıklığına uğratmıştı çünkü geçen yıl yapmamayı umduğum çok önemli anlarda bazı hatalar yaptım."

"Ama bunlar öğrenme sürecinin bir parçası. Bu yüzden bu yıl kendime daha az hatayla daha iyi bir iş çıkarma hedefi belirledim ve bunu da başardığımı düşünüyorum."

"Geriye dönüp baktığımda, sezonumdan son derece memnunum, ancak diğer tarafta araç geçen yılki kadar iyi değildi. Bu yüzden maalesef sezonumun ne kadar iyi geçtiğini gösteremedim."

"Ama şanslıyım ki sonuçlar o kadar iyi olmasa bile bir şekilde insanlar geçen yıla göre daha iyi bir iş yaptığımı görmeyi başardılar. İnsanların araç içerisinde neler yaptığımı görmesi beni çok motive etti." yanıtını verdi.

 

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?

Önceki haber

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?

Sonraki haber

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?

Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"

Tilke, Grosjean'ın kazasından sonra Sakhir'deki bariyerleri savundu
Formula 1 Formula 1 / Tepkiler

Tilke, Grosjean'ın kazasından sonra Sakhir'deki bariyerleri savundu

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

S Sport Plus'ta büyük indirim!
GENEL GENEL / Son dakika

S Sport Plus'ta büyük indirim!

Son Haberler

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"

Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?
F1 Formula 1 / Analiz

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?

Tilke, Grosjean'ın kazasından sonra Sakhir'deki bariyerleri savundu
F1 Formula 1 / Tepkiler

Tilke, Grosjean'ın kazasından sonra Sakhir'deki bariyerleri savundu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?

1s
2
Formula 1

Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"

1s
3
Formula 1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

11s
4
Formula 1

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"

4s
5
Formula 1

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"

20 dk

Son Haberler

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"
F1

Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"

Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"
F1

Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?
F1

Mercedes-Hamilton görüşmeleri neden durma noktasına geldi?

Tilke, Grosjean'ın kazasından sonra Sakhir'deki bariyerleri savundu
F1

Tilke, Grosjean'ın kazasından sonra Sakhir'deki bariyerleri savundu

Jock Clear, Schumacher ve diğer Ferrari sürücülerin pilot koçu olacak
F1

Jock Clear, Schumacher ve diğer Ferrari sürücülerin pilot koçu olacak

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.