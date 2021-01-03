Leclerc: "İnsanları şaşırtmayı seviyorum"

Charles Leclerc, Ferrari'nin bu yılki düşük performansına rağmen Avusturya ve Britanya GP'de sürpriz podyumlar almayı başardı.

Ayrıca 70. Yıl Dönümü, Portekiz, Emilia Romagna ve Türkiye'deki yarışlarda da ilk beş içerisinde finiş gördü.

Genç sürücünün en çarpıcı başarılarından bir tanesi, Sakhir GP sıralama turlarında attığı kusursuz turdu.

Pek çok isim şu anda Leclerc'in yaptıklarını daha önce Gilles Villeneuve ve Fernando Alonso'nun Ferrari'de yaptıklarına benzetiyor.

Bu isimlere katılma yolunda ilerlemesi hakkında BBC'ye konuşan Leclerc, "Bunu başarmak inanılmaz olur."

"İşleri farklı şekilde yapmayı seviyorum. Her zaman insanların beklemediği şeyler yapmaya çalışıyorum, çünkü spor için heyecan verici olan şey bu ve her zaman pist üstünde insanları şaşırtmanız gerekiyor."

"Bazen benim lehime oluyor ve bazen olmuyor. Sonrasında bundan dersler çıkarıyorum. Ama bunu duymak güzel ve öyle olmasını umuyorum. Yine de tabii ki kendime odaklanmaya ve bu şeyler hakkında çok fazla düşünmemeye çalışıyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc, son turdaki hatasıyla podyumu kaybettiği Türkiye GP hakkında da konuştu.

"Açıkçası o yarışta muhtemelen bu yılki en iyi performanslarımdan birini sergiledim ve bunun farkındayım. Yarıştan sonra sakinleştiğimde bunu biliyordum. Ama öte yandan çok hayal kırıklığına uğradım."

"İlk birkaç turdan sonra, yarışın hemen hemen bittiğini düşündüm, ama başımı önüme eğdim, her turda mümkün olan en iyi işi yapmaya çalıştım ve işe yaramış gibiydi."

"Pistteki en hızlı isimlerden biri olduğumun farkındaydım ve bu, bana çok güven verdi. İlk virajda sondan ikinci sıraya düştükten sonra bir podyumun mümkün olacağını bildiğim son tura geldim."

"Ama sonrasında, yarışın çok önemli bir noktasında oldukça pahalıya mâl olan bu küçük hatayı yapınca, gerçekten çok üzüldüm. Bu yüzden yarışın sonunda kendimden hiç memnun değildim."

"Ama öte yandan araçtan iner inmez ne yaptığım işin farkına vardım ve kendimi kaybetmedim. Telsizi dinlediğinizde kulağa öyle geliyor, ama araçtan indiğimde kendime karşı çok dürüst oluyorum. Ne zaman iyi bir iş çıksam, bunu yaptığımı biliyorum ve kendi kendime de söylüyorum. Yine de ne zaman kötü bir iş yapsam hayal kırıklığına uğruyorum."

"O gün o hatadan önce çok iyi bir iş çıkarmış olsam da, yanlış zamanda yaptığım hata bize pahalıya patladı, ki bu en önemlisi."

Leclerc şu anda Lewis Hamilton ve Red Bull'dan Max Verstappen ile birlikte gridin en iyi üç pilotundan biri olarak görülüyor.

Leclerc, bu statüyü kazanmış olmasının nasıl bir his olduğu sorusuna, "Harika hissettiriyor çünkü sezonun başında içinde bulunduğumuz bu durumu kabullenmek zordu."

"Her zaman yarışlar kazanmak için Ferrari'de olmayı hayal ettim ve sonrasında çok iyi bir ilk yıl geçirdim. Çocukluğumdan beri hayalim olan ilk F1 yarışımı kazandım. Sezonun son kısmı beni biraz hayal kırıklığına uğratmıştı çünkü geçen yıl yapmamayı umduğum çok önemli anlarda bazı hatalar yaptım."

"Ama bunlar öğrenme sürecinin bir parçası. Bu yüzden bu yıl kendime daha az hatayla daha iyi bir iş çıkarma hedefi belirledim ve bunu da başardığımı düşünüyorum."

"Geriye dönüp baktığımda, sezonumdan son derece memnunum, ancak diğer tarafta araç geçen yılki kadar iyi değildi. Bu yüzden maalesef sezonumun ne kadar iyi geçtiğini gösteremedim."

"Ama şanslıyım ki sonuçlar o kadar iyi olmasa bile bir şekilde insanlar geçen yıla göre daha iyi bir iş yaptığımı görmeyi başardılar. İnsanların araç içerisinde neler yaptığımı görmesi beni çok motive etti." yanıtını verdi.