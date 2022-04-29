Leclerc: "Imola'daki hatayı tekrarlamayacağıma eminim"

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Monakolu pilot, Red Bull pilotu Sergio Perez'i geçmek adına Variante Alta şikanındaki kerbleri agresif şekilde kullanmasının ardından Imola'da spin atmıştı.

Spin sonrası dışarı savrulan ve bariyerlere çarpan Leclerc'in ön kanadı kırıldı ve zaman kaybı nedeniyle ancak altıncı sırada finiş görebildi.

Geçmişte yaptığı her hatadan sonra bundan dersler çıkardığını ve tekrarlamayacağını söyleyen Leclerc, bu yaklaşımı koruyacağını ve bundan ötürü de aynı şeyi tekrar yaşamayacağını belirtti..

Leclerc, bunun "eşek bile aynı çukura iki kere düşmez" mottosunun bir başka örneği olup olmayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet ama bu sefer farklı bir şey olabilir."

"Bu, yarışın o noktasında sahip olduğunuz zihinsel yaklaşımdan kaynaklanan bir kusur."

"Yarışın hangi noktasında hangi duyguya sahip olduğumu ve bunu nasıl değiştireceğimi analiz etme konusunda her zaman güçlü oldum."

"Yani evet, bu bir hata ama bundan dersler çıkaracağım ve bir daha olmayacak."

Charles Leclerc, Ferrari, in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sürüş hatasını kabul etmesine rağmen Leclerc, bunun baskıyla herhangi bir ilgisi olmadığını dile getirdi.

"Sadece yarış değil, tüm hafta sonu yoğun geçti ve buna rağmen çok fazla hata yaptığımı sanmıyorum."

"Bana çok pahalıya mâl olan bir hataydı ve bundan dersler çıkaracağım. Fakat bunun ekstra baskı veya benzeri bir şeyle ilgisi yoktu."

Leclerc hatasının büyüklüğünün farkında buna rağmen iyi puanlar aldığı için şanslı olduğunu düşünüyor.

"Şanslıydım çünkü olabileceklere kıyasla sadece yedi puan kaybettim."

"Bu yedi puan sezon sonunda çok değerli olabilir. Şampiyonluk için rekabet ettiğinizde her puan önemlidir. Yani evet, bu bir daha olmayacak."