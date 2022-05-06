Leclerc: "Imola'da spin attığım turda ikinciliğin mümkün olduğuna inanmıştım"

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Leclerc, Imola'da gerçekleştirilen yarışın startında Sergio Perez ve Lando Norris'e geçilmiş, daha sonra McLaren sürücüsünü geçerek üçüncülüğe çıkmıştı.

Leclerc yarış boyunca Perez'e yakın gitti ancak geçiş yapma fırsatını bir türlü yakalayamadı. Son bölümdeki pit stopların ardından Perez üzerindeki baskıyı artıran Leclerc, aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Sonuç olarak ikinciliği kovalarken altıncı oldu ve çok değerli puanlar kaybetti.

Leclerc, hafta sonu boyunca ilk ikiye girebileceğine pek inanmadığını ve bunu yapabileceğini gördüğü tek turda da hata yaptığını söylüyor.

ESPN'ye verdiği demeçte Leclerc, "Sanırım o turda elimde bir fırsat olduğunu gördüm."

"Yarış boyunca aslında kendime karşı çok dürüsttüm ve Red Bull'un bizim için çok hızlı olduğunu düşündüm. Üçüncülük hafta sonu boyunca hak ettiğimiz yerdi çünkü Red Bull kadar hızımız yoktu."

"Fakat o turda zihniyetim değişti ve ikinci olma fırsatı olduğunu gördüm. Üçüncülüğü garantilemek yerine ikincilik için daha fazla risk aldım."

"Geri dönüp baktığımızda bir sürücü olarak ne kadar risk alacağınız ve bunun size getireceği ödül arasında bir denge yakalamanız gerekiyor."

"O gün ikincilik benim için beklenmeyen bir şeydi ve alsaydım harika olurdu. Fakat alamadım ve birkaç puan daha kaybettim. Bu aklımın köşesinde kalacak ve belki de bu tür durumlarda yaklaşımımı değiştireceğim bir şey." dedi.

Her şeye rağmen Leclerc, 27 puanlık önemli bir avantajla şampiyonada ilk sırada yer alıyor.

Leclerc, "Her şeyden önce tüm takım için çok zor geçen birkaç seneden sonra gerçekten çok iyi hissettiriyor."

"Performans olarak çok zorlanmıştık ve mükemmel bir iş yapsanız bile altıncı, sekizinci ve onuncu sıralar için mücadele etmek Ferrari gibi bir takım ve kendim için zordu."

"Bu yüzden zirveye dönmek harika hissettiriyor." dedi.