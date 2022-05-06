Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / FIA, mücevher ve iç çamaşır kontrolü konusunda yine uyarı yaptı Sonraki / Ferrari, Miami GP için ön kanadında değişiklik yaptı
Formula 1 / Miami GP Haberler

Leclerc: "Imola'da spin attığım turda ikinciliğin mümkün olduğuna inanmıştım"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Imola'daki yarışta ikinci olabileceğine inandığı tek anda hata yaptığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Imola'da spin attığım turda ikinciliğin mümkün olduğuna inanmıştım"
Haberi dinle

Leclerc, Imola'da gerçekleştirilen yarışın startında Sergio Perez ve Lando Norris'e geçilmiş, daha sonra McLaren sürücüsünü geçerek üçüncülüğe çıkmıştı.

Leclerc yarış boyunca Perez'e yakın gitti ancak geçiş yapma fırsatını bir türlü yakalayamadı. Son bölümdeki pit stopların ardından Perez üzerindeki baskıyı artıran Leclerc, aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Sonuç olarak ikinciliği kovalarken altıncı oldu ve çok değerli puanlar kaybetti.

Leclerc, hafta sonu boyunca ilk ikiye girebileceğine pek inanmadığını ve bunu yapabileceğini gördüğü tek turda da hata yaptığını söylüyor.

ESPN'ye verdiği demeçte Leclerc, "Sanırım o turda elimde bir fırsat olduğunu gördüm."

"Yarış boyunca aslında kendime karşı çok dürüsttüm ve Red Bull'un bizim için çok hızlı olduğunu düşündüm. Üçüncülük hafta sonu boyunca hak ettiğimiz yerdi çünkü Red Bull kadar hızımız yoktu."

"Fakat o turda zihniyetim değişti ve ikinci olma fırsatı olduğunu gördüm. Üçüncülüğü garantilemek yerine ikincilik için daha fazla risk aldım."

"Geri dönüp baktığımızda bir sürücü olarak ne kadar risk alacağınız ve bunun size getireceği ödül arasında bir denge yakalamanız gerekiyor."

"O gün ikincilik benim için beklenmeyen bir şeydi ve alsaydım harika olurdu. Fakat alamadım ve birkaç puan daha kaybettim. Bu aklımın köşesinde kalacak ve belki de bu tür durumlarda yaklaşımımı değiştireceğim bir şey." dedi.

Her şeye rağmen Leclerc, 27 puanlık önemli bir avantajla şampiyonada ilk sırada yer alıyor.

Leclerc, "Her şeyden önce tüm takım için çok zor geçen birkaç seneden sonra gerçekten çok iyi hissettiriyor."

"Performans olarak çok zorlanmıştık ve mükemmel bir iş yapsanız bile altıncı, sekizinci ve onuncu sıralar için mücadele etmek Ferrari gibi bir takım ve kendim için zordu."

"Bu yüzden zirveye dönmek harika hissettiriyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
FIA, mücevher ve iç çamaşır kontrolü konusunda yine uyarı yaptı
Önceki haber

FIA, mücevher ve iç çamaşır kontrolü konusunda yine uyarı yaptı
Sonraki haber

Ferrari, Miami GP için ön kanadında değişiklik yaptı

Ferrari, Miami GP için ön kanadında değişiklik yaptı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı Miami GP
Formula 1

Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı

Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir" Miami GP
Formula 1

Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"

Leclerc, Miami GP öncesi yeni güç ünitesine geçti Miami GP
Formula 1

Leclerc, Miami GP öncesi yeni güç ünitesine geçti

Son Haberler

Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı

Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"

Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı

FIA, Ferrari'nin Imola lastik testinde kullandığı araçla ilgili durumdan memnun
Formula 1 Formula 1

FIA, Ferrari'nin Imola lastik testinde kullandığı araçla ilgili durumdan memnun

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.