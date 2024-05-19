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Formula 1 Emilia Romagna GP

Leclerc: "Imola'da podyumda olmak inanılmaz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin kendi evindeki yarışlardan birisi olan Emilia-Romagna'da üçüncü olarak podyuma çıkmasının ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik Burhan Güneydaş
Güncel:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, gives a thumbs up from Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Imola'ya özellikle sidepod bölgesindeki değişikliklerle umutlanarak gelen Ferrari, Cuma günkü antrenmanları Leclerc ile ilk sırada tamamlayarak cesaretlenmişti.

Ancak hafta sonu ilerlerken Red Bull ve McLaren daha fazla hızlandı. Hem sıralamalarda, hem de yarışta bu iki takım Ferrari'nin önünde yer almayı başardı.

Oscar Piastri'nin sıralamalardan sonra 3 sıra ceza almasıyla 3. ve 4. sıralara yükselen Ferrari pilotları Leclerc ve Carlos Sainz'dan Leclerc 3. olarak podyuma çıkmayı başarırken Sainz pit stoplarda Piastri'ye geçilmesinin ardından 5. oldu.

Leclerc, bir ara Norris ile aradaki 3 saniyelik farkı kapatarak atak yapacak mesafeye gelmişti ancak bir virajda pist dışına çıkınca gerilemekten kurtulamadı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Elbette sadece kazandığım zaman çok mutlu oluyorum. Sert lastiklerle stintin başında hızlıydık."

"Lando'ya baskı yapmak için zorladım ancak daha sonra inanılmaz hızlandı. Sonuç olarak yarış temposu epey hızlıydı."

"Sıralamalarda biraz hız eksikliği çektik. İlk düzlükte geride kaldık. Turun geri kalanında ise hızlıydık, bu sezonun geri kalanı için güzel gözüküyor."

"Imola'da tüm Tifosi'lerle birlikte podyumda olmak inanılmaz." dedi.

Leclerc, Imola'da ilk podyumunu alırken, Ferrari de 2006'da Michael Schumacher'le kazanmasının ardından ilk kez podyuma döndü.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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