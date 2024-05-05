Leclerc: "İlk virajda kaza yapacağımızı düşündüm"

Yarışa ikinci sıradan başlayan Leclerc, kalkışta patinaja düşmesinin ardından ilk viraja girerken takım arkadaşı Carlos Sainz'ın gerisine düşecek gibi görünüyordu ancak içeriden lastiklerini kilitleyerek çok tehlikeli bir şekilde gelen Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen dahil herkesi tehlikeye attı.

Bu olay sonucunda Ferrari pilotları yavaşlamak zorunda kalırken, Leclerc kaybettiği pozisyonu geri aldı.

Yarışın devamında Verstappen'in arkasında yer alan Leclerc, güvenlik aracı periyodunda liderliği sağlamlaştıran Lando Norris dışında kimseye geçilmedi ve 3. olarak yarışı podyumda tamamladı ve Avustralya'dan sonra podyuma geri döndü.

Yarışın hemen ardından konuşan Leclerc, "Başlangıçta çok zordu. Checo iç tarafımdaydı. Çok iyi bir başlangıç yapamadım, kalkışta patinaja düştüm."

"Checo'yu sağda gördüm ama çok az tutunma vardı, bu yüzden kilitlendi. "

"Hepimizin kaza yapacağını düşünmüştüm ama neyse ki herkes ilk virajdan çıkmayı başardı."

"Sonrasında her şey kendimize odaklanmaya çalışmakla ilgiliydi. Ama bugün yine performans açısından biraz gerideydik."

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık ancak Güvenlik Aracının zamanlaması bizim için iyi değildi ve en eski lastiklere sahiptik. Ancak her şeyi oldukça iyi idare ettik ve 3. sıra yapabileceğimizin en iyisiydi ve bundan memnunuz." dedi.