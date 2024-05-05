Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Leclerc: "İlk virajda kaza yapacağımızı düşündüm"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2024 Miami GP'nin ilk virajında kaza yapacaklarını düşündüğünü söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarışa ikinci sıradan başlayan Leclerc, kalkışta patinaja düşmesinin ardından ilk viraja girerken takım arkadaşı Carlos Sainz'ın gerisine düşecek gibi görünüyordu ancak içeriden lastiklerini kilitleyerek çok tehlikeli bir şekilde gelen Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen dahil herkesi tehlikeye attı.

Bu olay sonucunda Ferrari pilotları yavaşlamak zorunda kalırken, Leclerc kaybettiği pozisyonu geri aldı.

Yarışın devamında Verstappen'in arkasında yer alan Leclerc, güvenlik aracı periyodunda liderliği sağlamlaştıran Lando Norris dışında kimseye geçilmedi ve 3. olarak yarışı podyumda tamamladı ve Avustralya'dan sonra podyuma geri döndü.

Yarışın hemen ardından konuşan Leclerc, "Başlangıçta çok zordu. Checo iç tarafımdaydı. Çok iyi bir başlangıç yapamadım, kalkışta patinaja düştüm."

"Checo'yu sağda gördüm ama çok az tutunma vardı, bu yüzden kilitlendi. "

"Hepimizin kaza yapacağını düşünmüştüm ama neyse ki herkes ilk virajdan çıkmayı başardı."

"Sonrasında her şey kendimize odaklanmaya çalışmakla ilgiliydi. Ama bugün yine performans açısından biraz gerideydik."

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık ancak Güvenlik Aracının zamanlaması bizim için iyi değildi ve en eski lastiklere sahiptik. Ancak her şeyi oldukça iyi idare ettik ve 3. sıra yapabileceğimizin en iyisiydi ve bundan memnunuz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Norris: "Artık zamanı gelmişti!"
Sonraki haber Verstappen: "Kötü günümüzde 2. olduk - Norris bu zaferi hak etti!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Lando Norris, Miami GP zaferinde güvenlik aracı konusunda nasıl iki kez şanslıydı?

Lando Norris, Miami GP zaferinde güvenlik aracı konusunda nasıl iki kez şanslıydı?

Formula 1
Miami GP
Lando Norris, Miami GP zaferinde güvenlik aracı konusunda nasıl iki kez şanslıydı?
Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu

Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu

Formula 1
Miami GP
Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu
Sainz: "Perez ilk virajda 'torpido gibi' geldi!"

Sainz: "Perez ilk virajda 'torpido gibi' geldi!"

Formula 1
Miami GP
Sainz: "Perez ilk virajda 'torpido gibi' geldi!"

Son Haberler

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

F1 Formula 1
Miami GP
Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

F1 Formula 1
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

F1 Formula 1
Miami GP
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye