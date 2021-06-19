Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

Monako ve Bakü'de arka arkaya iki pole pozisyonu alan Ferrari, Fransa GP'de cuma günü orta gruptaki mücadelenin tam ortasında bulunuyordu.

Bu, aslıda beklenen bir şeydi ancak ilk seansta her iki pilot da ilk 10'un dışında kaldı.

İkinci seansta çok daha iyi bir zaman turu kaydeden Leclerc 1:33.550 yaptı ve 0.678 saniye geride beşinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Günün ardından soruları yanıtlayan Leclerc, "Sonuçların Bakü'de gördüğümüzden daha normal olduğunu ve bunu beklediğimizi söyleyebiliriz. Monako ve Bakü'de beklediğimizden çok daha iyi iki hafta sonu geçirdik. Paul Ricard'da ise sahip olduğumuz potansiyelle daha uyumlu pozisyonlardayız."

"İkinci antrenman seansında kötü değildik. Bence yapılacak çok fazla iş var fakat ilk seansa kıyasla durumu çok iyi toparladık. Aracımız genel olarak daha iyi hissettirdi ve mutluyuz." dedi.

Leclerc, genel olarak aracın dengesine odaklandıklarını dile getirdi.

"Bugün temel odak noktamız dengeydi. Rüzgar çok kuvvetliydi ve bu da sürüşü zorlaştıran bir şeydi ama herkes için aynıydı. Bu yüzden bu şartlarda düzgün şekilde gidebilmek için iyi bir yön bulmaya çalışmamız gerekiyordu."

"Son iki yarış bizim için hoş bir sürpriz oldu ve burada beklentilerimizde daha uyumlu görünüyoruz."

"İkinci seanstaki ilerlemeyle beraber daha iyi hissettim."

"Cumartesi ve pazar günü lastikleri doğru aralığa nasıl getireceğimizi anlamak önemli olacak. Rüzgar göz önüne alındığında, sıralama turlarında aracın sürüşünü kolaylaştırmak için doğru ayarları bulmamız gerekiyor."

"Eğer bunları yapabilirsek, bence iyi bir hafta sonu geçirebiliriz."