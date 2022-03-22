Leclerc: "İlk pit stoptan önceki hatalar Verstappen'in yaklaşmasına sebep oldu"

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Charles Leclerc, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir ilk turun ardından yerini korumayı başardı ve ilk pit stopa kadar farkı 4 saniyenin üzerine çıkardı.

Fakat Max Verstappen, Leclerc'ten bir tur erken pite girdi ve pit çıkışında Monakolu pilota atak yaptı. Sonunda Leclerc yerini korusa da, ikili arasında keyifli bir mücadele vardı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Carlos ve ben Max'in işin zorlaştırıp, yarış sonunda Carlos'a geçme fırsatı vermek adına farklı stratejiler kullandık."

"İlk pit stopumda, pite giriş turunda küçük bir hata yaptım ve ayrıca pit stop esnasında, sağ ön tarafta biraz sorun vardı. Bu da bana tur zamanına mâl oldu. Haliyle işler epey zorlaştırdı."

"Bu yeni lastiklerden ne kadar yol tutuş elde edeceğimi hiç bilmiyordum ve ayrıca çıkış turunda, aşırı zorlamadım. Muhtemelen sınırın biraz altındaydım. Hemen arkamda Max vardı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"O, lastiklerle zaten bir tur atmıştı, bu yüzden lastikleri sınıra getirmişti. Onu geride tutmak çok zordu fakat bunu başardım. İkinci pit stop ise daha düzgün geçti. Pite giriş turum daha iyiydi. Lastikler iyi durumda olduğu için biraz daha zorlayabildim. Ayrıca pit stop da daha iyiydi. Yani her şey daha kontrolümüz altındaydı."

"Güvenlik aracı çıktığında ise, bundan pek memnun olmadım. Sanal güvenlik aracını gördüğümde çok mutluydum çünkü arkadakilerle aramda büyük bir fark olacağı anlamına geliyordu. Fakat güvenlik aracı girince açtığım tüm fark kayboldu. Fakat kendi kendime 'Durum bu, sakin kalman ve mümkün olduğunca iyi başlaman gerekiyor.' dedim. Öyle de yaptım ve ardından bitiş çizgisine kadar yarışı kontrol altında götürdüm."

Güvenlik aracı öncesinde Ferrari, Leclerc'in pist üstünde tutmayı seçerken, Verstappen üç pit stop stratejisi tercih etmişti.

Bu konuda Leclerc, "Sanırım üç pit stop stratejisi tercih ettiler. Bu noktada lastiklerimle sonuna kadar gidebileceğimi hissettim, durum iyiydi. Fakat açıkçası onlar pite girme kararı aldığında biraz endişelendim ve bunun sebebini takıma açıkça belirttim."

"Belki ona cevap verip, kendimizi korumak adına pite girmek iyi olabilirdi. Bunu yapmak biraz daha güvenli olurdu fakat evet, pistte kalmamız gerektiğini söylediklerinde kabul ettim."

"Araçla ilgili benden çok daha fazla veriye sahipler. Bunu yapabileceğimizden eminlerdi, bu da sadece işimi yapmam ve aracı finişe getirmem konusunda bana güven verdi. Orada karar vermeden önce tüm senaryoları sorguladıklarından emin olmaya çalıştım." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images