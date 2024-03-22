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Formula 1 Avustralya GP

Leclerc: "İlk iki yarışa göre daha iyi bir konumdayız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonunun diğer iki yarıştan daha iyi olduğunu söylerken yarış tempolarının da iyi olduğundan bahsetti.

Burak Yasul
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Sam Bagnall / Motorsport Images

Ferrari pilotu cuma gününü attığı 1:17. 423'lük turla en hızlı isim olarak noktaladı.

Avustralya hafta sonuna iyi bir giriş yapan Monacolu pilot sert ve yumuşak hamurdaki performansıyla hafta sonunun şimdiye kadarki bölümünde dikkat çekti.

Antrenman seansları sonrası günün nasıl geçtiği sorulduğunda Leclerc, "Şimdilik iyi hissediyorum."

"1. anrenmandaki ilk turlardan 2. antrenmanını sonuna kadar olumlu bir gün geçirdik."

"Yani bu iyi bir başlangıç ancak çok sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü yarın bazı sürprizler göreceğimizden eminim."

Avustralya hafta sonunda avantajlı olup olmadıkaları sorulduğunda Leclerc, "İlk iki yarışa göre daha iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim."

"Ancak Red Bull henüz zorlamadı, bu yüzden bekleyip potansiyellerinin nerede olduğunu görmemiz gerekiyor. Bence hâlâ öndeler ama sezon başından beri en iyi şansımız bu hafta sonu olabilir." dedi.

İki seans boyunca yarış temposu iyi görünen Ferrari pilotu, temiz turlar attıkları için şanlı olduklarını ama yarış tempolarının da güçlü olduğunu söyledi. 

Leclerc, "Yarış temposu oldukça güçlü ama yine de karşılaştırmak çok zor."

"Çünkü bazı sürücüler çok fazla trafik yaşadı. Biz nispeten temiz turlar attık ama oldukça iyi görünüyordu."

"Yani cuma günü iyi görünmesi diğer türlü olmasından daha iyi. Yani bu iyi bir başlangıç ama yine de zorlamaya devam etmeli ve nelerin mümkün olduğunu görmeliyiz." dedi. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

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