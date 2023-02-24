Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

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Sezon öncesi testleri, griddeki araçların hepsini yeni sezon için ilk kez pistte görmemize olanak sağlasa da, performans açısından oldukça yanıltıcı olabiliyor.

Ferrari pilotu Leclerc de, her takım farklı bir şey denediği için net şekilde karşılaştırma yapılamayacağını, bu yüzden sadece kendilerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Leclerc, "Şu an hiçbir takım, %100'ünü vermiyor. İşte bu yüzden böyle testlerden sonra performansı anlamak çok zor."

"Bence bu noktada sadece kendimize odaklanmamız çok önemli. Çünkü Red Bull'un ve Mercedes'in ne yaptıkları, yakıt seviyeleri ve motor güçleriyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Sanmıyorum ama, belki ilk yarış için yepyeni bir araçları olacaktır, ne yapacaklarını asla bilemezsiniz."

"Bu yüzden sadece kendimize odaklanmalı ve ilk yarışa mümkün olduğunca hazır olabilmek için test programımıza devam etmeliyiz ki biz de bunu yapıyoruz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc, genel olarak araçtan memnun olduğunu ve her şeyin beklendiği gibi gittiğini de sözlerine ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, sezonun bu erken aşamasında hislere odaklanmak çok zor."

"Çünkü ilk gün çoğunlukla değişiklik ve biraz tarama yapmak, tüm verileri geliştirmeler için Maranello'da sahip olduğumuz verilerle karşılaştırmaktan ibaretti. Dolayısıyla bu çok önemli bir ilk gündü."

"Yani daha çok bu yeni aracın felsefesini anlamaya çalışmak için farklı yönlere gitmeye çalıştık. Şimdilik her şey birbirine uyuyor ve her şey beklendiği gibi görünüyor, bu da iyiye işaret."