Leclerc: "İlk gün alınan sonuçlar Ferrari'nin yeni yaklaşımını gösteriyor"

Sabah 6.45'te takımı Ferrari'den Sebastian Vettel'in kendini iyi hissetmediğini ve onun yerine piste çıkması gerektiği üzerine bir telefon alan Leclerc, testlerin ilk gününde 131 tur atsa da günün lideri Lewis Hamilton'dan 1 saniye daha yavaş bir tur attı - her ne kadar son şampiyondan daha sert bir lastik hamuruyla en hızlı turunu atmış olsa da.

Bu durum geçen seneki testlerin tam tersi bir durumdu, Vettel tempoyu belirleyen isim olurken Leclerc onu ikinci günde geri bırakmıştı.

Ancak Ferrari'nin geçen seneki Barcelona yapılan testlerdeki güçlü başlangıcı sezona yansımadı ve Leclerc, İtalyan takımın bu sefer performansını bilerek azalttığını kabul etti.

"Bakış açımızı geçen sene ile karşılaştırdığımızda biraz değiştirdik. Geçen sene testler gayet iyiydi ancak ilk yarış o kadar da iyi değildi.

"Ve evet, bence bu durumdan bir şeyler öğrendik ve bu sene daha çok kendimize odaklanmayı tercih ettik, bu ilk günlerde aracı oldukça fazla öğrenmeye çalışacağız ve daha sonrasında da performansa ağırlık vereceğiz, bakalım bu durum performansımızı nasıl etkileyecek."

Leclerc aynı zamanda Çarşamba gününün "fabrikadan gelen verileri pistteki ile karşılaştırmak" üzerine geçtiğini ekledi, bu durum daha çok mühendislerin işine yarıyor ve sürücüler aracın ne kadar rekabetçi olduğu konusunda pek fazla bilgiye sahip olmuyorlar.

"Hala yeni bir araç deniyor olsak da hala aracı sonuna kadar zorlamaya çalışıyorum. Aracı son gücüyle zorlamadık ancak kendimi aracı denemek ve öğrenmek için zorlamaya çalışıyorum." diyen Leclerc ekledi:

"Bu yüzden ne kadar fazla tur atarsak, Melbourne'e o kadar özgüvenli gideceğim, sürüş konusunda ise çok fazla şey öğrendim ve bugün denediğimiz farklı testler bence pozitif sonuçlar doğurdu."

Leclerc Ferrari'nin Mercedes'in 2019'da testlerin iki farklı haftasına farklı araç getirme gibi bir durumu uygulayacağını düşünmediğini dile getirdi.

SF1000 aracının, takım patronu Mattia Binotto'nun "daha fazla yere basma kuvveti" hedefinde başarılı olur olmadığı sorusunda Leclerc şu cevabı verdi: "An itibariyle bunu anlamak çok zor. Tabii ki de virajlarda gayet hızlı hissettim ancak iki yılı karşılaştırmak her zaman zordur.

"Bence doğru karşılaştırma noktası ilk yarışta lastiklerin doğru çalışma aralığında olacak. Şu anda hava çok soğuk ve yere basma kuvveti lastiklerde büyük bir etkiye sahip. Bu tamamen lastikleri doğru aralığa sokan aeroya sahip olmakla ilgili. Ve an itibariyle bunu tam anlamıyla bilemeyiz, bu yüzden tamamen kendimize odaklanmış durumdayız."