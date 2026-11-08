Formula 1 Sao Paulo GP

Leclerc: "İlk bölümde arka lastiklerim yok gibiydi!"

Charles Leclerc, Sao Paulo Grand Prix'sinin özellikle ilk bölümünde arka lastiklerle ciddi sorun yaşadığını söyledi.

Zeynep Taş Kevin Hermann

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 20:13

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Charles Leclerc, Sao Paulo Grand Prix'sini liderin yaklaşık 1 dakika gerisinde, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın ise iki sıra önünde yedinci sırada noktaladı.

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Leclerc, aracın dengesinden ve lastik performansından şikâyet etti.

Leclerc, "Gerçekten çok zor koşullarda yarıştık."

"İlk stintte arka lastikler yerine jant üzerinde gidiyormuşum gibi hissettim, sanki arka lastiklerim hiç yoktu. Her yerde aşırı derecede arkadan kayma yaşıyordum."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Yarışın ilerleyen bölümlerinde, önüm açık olduğunda tempomuz oldukça güçlüydü. Ancak ilk stintin çok kötü geçmesi nedeniyle sürekli etrafımızda başka araçlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Düzlük hızımız da oldukça kötüydü." şeklinde konuştu.

Yarışın son bölümünde Liam Lawson'ı geçerken yaşadığı mücadele hakkında da konuşan Leclerc, "Evet, çok sınırda bir hamle yaptım ama bence bu yarışmanın bir parçası."

"Hakkımda inceleme başlatıldığını ancak şimdi öğrendim, o ana kadar bundan haberim yoktu. Bakalım diğerleri bu durumu nasıl değerlendirecek. Benim açımdan eğlenceli bir mücadeleydi ama belki başkaları aynı fikirde değildir." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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