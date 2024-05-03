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Formula 1 Miami GP

Leclerc ikincilikten memnun: "Sürekli konuşanları susturmak iyi bir şey"

Charles Leclerc, son dönemde geride kaldığı birkaç yarışın ardından kendisine yapılan eleştirilerden rahatsız olduğunu, Miami GP sprint sıralamalarından sonra söyledikleriyle kabul etti.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sprint formatının uygulandığı Miami'de ilk antrenman seansını, henüz seansın başında attığı spinle kaçıran Leclerc, sprint sıralamalarının henüz ilk dakikalarında yaptığı hatayla daha fazla eleştiri aldı. Ancak Leclerc, kaçırdığı pist üstü zamanına rağmen sıralamaların sonunda pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'e en çok yaklaşan isim olmayı başardı.

Sıralamaların ardından konuşan Leclerc, son dönemde kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Leclerc, "Sıralama turları üst üste iki yarıştır zayıf noktamız oldu. Çin biraz daha iyiydi ama bunu gösterecek aracımız yoktu."

"Burada birinci antrenmanda sadece bir tur attım, bu yüzden doğrudan sıralamalara girmek zorunda kaldım."

"SQ1'de sadece bir set lastiğimiz vardı, bu yüzden çok zordu ama hemen iyi hissettim ve sezon başında lastikleri doğru pencereye yerleştirmek için yaptığım sıkı çalışma karşılığını verdi."

"Bu yüzden mutluyum çünkü şu anda çok fazla konuşma var ve bu sporda son yarışınız kadar iyisiniz."

"Sıralamalarda kötü olduğunuz ve art arda iki yarış iyi iş çıkarmadığınızda, insanlar konuşmaya başlıyor."

"Bu tür konuşmaları durdurmak iyi oldu. Bu yüzden şimdi tutarlılık üzerinde çalışmamız, bu seviyede kalmaya çalışmamız ve lastikleri geçmişte yaptığım gibi tutarlı bir şekilde doğru pencereye koymamız gerekiyor." dedi.

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Abdullah Çelik
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