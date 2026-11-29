Formula 1

Leclerc: “İkinciliği kazandığımız için takım adına çok mutluyum”

Katar yarışının ardından basına konuşan Charles Leclerc, takımlar şampiyonasındaki ikinciliği garantiledikleri için final mücadelesine daha az baskıyla çıkacaklarını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 18:33

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Katar Grand Prix’sinin startında takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın gerisine düşen ve ardından pit stopta zaman kaybeden Charles Leclerc, tüm zorluklara rağmen takımlar şampiyonasında ikinciliği garantiledikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Elde edilen sonuçla Abu Dabi’deki sezon finaline artık tamamen baskısız çıkabileceklerini ifade eden Leclerc, yarışı şöyle değerlendirdi: "Yavaş bir pit stop geçirdik ve sanal güvenlik aracının zamanlaması bizim için pek iyi değildi. Yine de takımlar şampiyonasında ikinciliği aldık, yıl boyunca takım hakkında konuşulanları düşündüğümüzde bu hiç de kötü bir sonuç değil.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Elbette şampiyonluk için Mercedes ile mücadele etmek istiyoruz ve bu hedefimizden hâlâ oldukça uzağız. Yapacak çok işimiz var ama ikinciliği kazandığımız için takım adına çok mutluyum. Artık Abu Dabi'ye gidip sınırları sonuna kadar zorlayabiliriz."

Yarış içinde Lewis Hamilton ile aralarındaki takım içi anlaşmaya ve telsizden sorduğu strateji değişikliği sorusuna da değinen Leclerc, ayrıntılara girmekten kaçınsa da uygulanan plandan memnun olduğunu belirtti: "Detaylara giremem ama ilk tur için özel bir anlaşma yoktu. Ben üzerime düşeni yaptım ve bundan memnunum.”

“Günün sonunda takım olarak iyi çalıştık. Yarışın sonunda takım adına hiçbir risk almamak için pozisyonları sabitledik ki yapılması gereken doğru şey de buydu. Öndeki isimlerle mücadele edecek tempomuz yoktu. Sadece son bölümdeki tempomuz şaşırtıcı derecede iyiydi, orada gerçekten de çok güçlüydük ve bunun nedenini mutlaka incelememiz gerekiyor."

Lusail pistinin sıra dışı asfalt yapısının kendilerini zorladığını yineleyen Monakolu pilot, gelecek hafta sonu düzenlenecek Abu Dabi Grand Prix’sinin uzun düzlükler nedeniyle Ferrari için ideal bir pist olmasa da Katar kadar kötü bir tablo yaratmamasını umduğunu söyledi.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kış döneminde atacakları adımlara ilişkin olaraksa Leclerc, motor performansına dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda bizim için en büyük odak noktası kesinlikle motor tarafındaki durumu tersine çevirmek çünkü orada rakiplerimize karşı çok fazla zaman kaybediyoruz.”

“Ortaya koyduğumuz plana güveniyoruz ancak diğerlerinin ne yapacağını ve neler hazırladığını bilmiyoruz, bu yüzden göreceli performans konusunda şimdiden kesin konuşmak zor.”

“Bazen oldukça seçici bir aracımız oluyor ve özellikle bu tür pistlerde doğru çalışma aralığını bulmak çok zorlaşıyor. Yine de öncelik sırasına göre hareket etmeliyiz. Önce belli bir noktada saf performansa sahip olmamız gerekiyor, diğer detaylara ondan sonra bakacağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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