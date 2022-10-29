Leclerc: "İkinci antrenmandaki kaza, hafta sonumuzu etkilemeyecek"

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Autodromo Hermanos Rodriguez'deki hafta sonu, ilk antrenman seansında en hızlı ikinci zamanı yapan Charles Leclerc için fena başlamadı.

Birkaç saat sonra, 2023 lastikleriyle yapılan ikinci antrenman seansı başladı ve bu seanstaki tur zamanları pek bir anlam ifade etmezken, Monakolu pilot aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

F1-75'in arka kısmı ağır hasar alırken, motorun ve vites kutusunun hasar görmüş olabileceği yönünde yorumlar vardı.

Buna rağmen Leclerc, kaza nedeniyle herhangi bir ceza almayı beklemiyor.

Leclerc, "En iyi Cuma günü olduğunu söyleyemem. Maalesef planladığımız kadar tur atamadık."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Tüm bunların hafta sonumuzu tehlikeye atacağını sanmıyorum. Geçmişte aldığımız cezalardan sonra artık yeterli parçaya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden bir sorun olmamalı."

"Ayrıca kendimi araç içerisinde iyi hissediyorum. İlk seansın ardından oldukça mutsuzduk çünkü piste çıkış turumda lastiğim patladı, bu yüzden fazla tur atamadım."

"Ancak attığım turlarda araçtan memnundum. İkinci antrenmandaki birkaç denememde de durum aynıydı, sonrasında dolu depoyla arkayı kaybettim. Bu da attığım tur sayısını sınırladı ama bu benim hatamdı. Bunun hafta sonumuzu etkilemeyeceğine inanıyorum." dedi.

Leclerc araçta yapılması gerekenler olduğunu söylese de, iyi bir hafta sonu geçireceklerinden emin.

"İkinci antrenmanda araçta, pek de memnun olmadığım bir şey denedik, bu yüzden kendimi ilk seanstaki kadar rahat hissetmedim. Ancak yarın ne yapmam gerektiğini biliyorum, bu yüzden hızımın iyi olacağından eminim."

"Cumartesi gününün daha iyi geçeceğine eminim çünkü araçla ilgili genel hissiyatım pozitif."