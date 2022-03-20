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Leclerc: "İki zor yıl geçirdik fakat inancımızı hiç kaybetmedik"

Charles Leclerc, Bahreyn'deki 2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışında elde ettikleri dublenin, son iki yılda yaşadıkları zorluklardan sonra çok değerli olduğunu söyledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Leclerc: "İki zor yıl geçirdik fakat inancımızı hiç kaybetmedik"
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Monakolu sürücü, Bahreyn Grand Prix'sinde oldukça üstün bir performans sergiledi ve Max Verstappen'in zaman zaman yaptığı tüm baskıya rağmen yerini korumaya devam etti.

Verstappen'le giriştiği mücadelelerde önde kalmayı başaran Leclerc, güvenlik aracı sonrası harika bir taktik izleyerek yerini yine korudu.

Sonuç olarak Leclerc, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve en hızlı turu da atarak hafta sonunu 26 puanla kapattı.

Ferrari, 2019 Singapur GP'den bu yana ilk yarışını kazanırken Leclerc, takımın elde ettiği sonuçtan dolayı çok mutluydu.

Leclerc, "Çok mutluyum, kendimi tekrarlayıp duruyorum gibi geliyor ama son iki yıl takım için inanılmaz derecede zordu ve 2022'nin takım için büyük bir fırsat olacağını biliyorduk. İnanmaya devam ettik."

"Çocuklar bu yeni döneme hazırlanmak ve bu harika aracı tasarlamak adına inanılmaz bir iş çıkardılar. Bu sayede şimdilik mümkün olan en iyi şekilde başladık: pole pozisyonunu kazandık, galibiyete ulaştık, en hızlı turu attık ve Carlos'la duble yaptık."

“Daha iyisini umamazdık, bu yüzden evet, son iki yılda bizi desteklemeye devam eden herkese teşekkür ederim. Kolay olmadı ama tekrar zirveye çıkmak inanılmaz." dedi.

Leclerc, Verstappen ile savaşında DRS kullanımında mümkün olduğunca "akıllı" davranmaya çalıştığını söyledi.

"Evet, onunla savaşırken DRS konusunda mümkün olduğunca akıllı davranmaya çalıştım. Bu yüzden ilk virajda erken fren yaptım, bu sayede DRS algılama noktasında onun gerisinde kaldım. Her iki seferde de işe yaradı ve DRS'yi aldım. İlk sırayı geri aldım, bunu başardığım için inanılmaz derecede mutluyum."

Son bölümdeki güvenlik aracıyla ilgili de, "Elbette bunu istemiyordum ama harika bir yeniden başlangıç yaptım ve bu da bana yarışımı sonuna kadar yönetmem için iyi bir fark sağladı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

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