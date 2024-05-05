Leclerc: "İk virajda atak yapma fırsatım varsa deneyeceğim"

Charles Leclerc iyi bir sıralam aturları geçirdiği Miami'de ikinci olmayı başardı ve tıpkı sprint yarışında olduğu gibi ana yarışta da ilk çizgiden start alacak.

Günün ardından konuşan Leclerc şöyle dedi: "Sonuçtan memnunum. Aslında Cumartesi günü neredeyse hiçbir şey değiştirmedik, sadece küçük ayarlamalar yaptık."

"Ancak bu pistte turu bir araya getirmek zor. Lastikler özellikle ikinci sektörde dengesiz davranıyor ve sizi neyin beklediğini bilmediğiniz pek çok viraj var."

"Bu da işi çok zorlaştırıyor. Sıralama turları zor oldu fakat ikinci sıra başlangıç için iyi bir pozisyon."

"İkinci denememde risk almaya karar verdim ama biraz fazla oldu. Sanırım Sergio dışında neredeyse hiç kimse ikinci turunda kendisini geliştiremedi. Bilmiyorum, belki rüzgar değiştirmiştir ya da başka bir şey olmuştur."

"Son bölümdeki ilk hızlı turum iyiydi. Bazı virajlarda çok mutlu değildim ama lastikleri turun tamamında çalışma aralığında tutmak çok zor. Sanırım herkes için durum böyleydi."

Top three qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın Çin'den daha iyi görünmesiyle ilgili Leclerc, "Bazı noktalar bizim için tam olarak net olmasa da bunun pistin özelliklerinden kaynaklandığını düşünüyorum."

"Çin'de gördüğümüz şekilde, sorunlarımız çoğunlukla yavaş virajlarda ortaya çıkıyor. Ancak burada araç daha iyi davranıyor."

"Sanırım yakında bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Yarışla ilgili de Leclerc, "Sprintte normalden daha az geride kaldık ancak bu Cumartesi sabahı Max'in aracından pek de memnun olmamasıyla açıklanabilir. Bakalım yarışta ne olacak?"

"Ayarları biraz değiştirdik ve daha hızlı hale geldi. Eğer sprintle aynı hıza sahip olursak, strateji yardımıyla biraz daha baskı uygulayabiliriz."

"Yine de Max'in harika bir yarış temposu var, önde kalırsa uzaklaşıp gidebilir. Bu yüzden başlangıçta atak yapma fırsatı olursa bunu denemek gerekiyor."

"Sprintte bu fırsatı yakaladım ama liderliği alamadım. Yarışta onu geçebilirsem mutlu olacağım, geçemezsem de sabırlı olmalı ve daha sonra atak yapmak için lastikleri korumalıyım." dedi.