Leclerc: "Hızlı görünüyoruz"

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Monakolu pilot, cuma günkü antrenman turlarında iyi bir tempo yakaladı ve Carlos Sainz'ın 0.1 saniye gerisinde ikinci oldu.

Ferrari pilotları, en yakın rakipleri Max Verstappen'den yaklaşık yarım saniye daha hızlı bir tur çıkardılar.

Günün ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Bu iyi bir cuma günüydü. Yarın için araç üzerinde epey çalışma yaptık."

"Red Bull bugün farklı şeyler deniyordu fakat biz tamamen kendimize odaklanıyoruz. Şu anda kendimi araç içerisinde iyi hissediyorum ve araç hızlı görünüyor."

"Yarış temposu ve lastiklerle alakalı durum da iyiydi. Max bugün dolu depoda oldukça hızlı görünse de aracındaki yakıt miktarının ne olduğunu bilemeyiz."

"Yarın neler olacağını göreceğiz. Araç hızlı ve sadece kendimize odaklanıp, galibiyet için mükemmel bir hafta sonu geçirmeye odaklanacağız."

"Bugünkü seanslar genel anlamda iyiydi. Sıralama hızımız özelikle iyiydi, şimdi ana odak noktamız yarış temposu olacak. Bu hafta sonu sıcaklık yüksek olduğu için lastik yönetimi çok önemli."

Dayanıklılık sorunlarından endişe duyup duymadığı sorusuna Leclerc, "İyi hissediyorum, hava hem benim hem de araç için fazla sıcak. Elbette dayanıklılık bu hafta sonu iyi olmamız gereken noktalardan birisi çünkü hem kendim hem de araç için zor bir yarış olacak fakat her şeyin yolunda gideceğine eminim." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz ise güncellemelerin iyi çalıştığını ve aracın hızlı göründüğünü söyledi.

"Bizim için pozitif bir gün oldu. Güncellemeler iyi çalışıyor ve araç özellikle tek turda iyi hissettiriyor. Uzun sürüşler, lastik aşınması nedeniyle biraz daha zor geçti."

"Elbette bugün yüksek sıcaklık da önemli bir faktördü. Lastikleri nasıl en iyi şekilde koruyabileceğimize dikkatlice bakmalıyız."

"Pazar günü ceza alacağımızı düşünürsek, aracı yarışa göre ayarlamamız gerekiyor. Daha fazlası mümkün olduğu için çalışmaya devam edeceğiz."