Leclerc: "Hız eksikliğimiz var ama en büyük sorun lastikler"

İtalyan ekip, bu yıl şimdiye kadar tutarlı bir performans sergileyemedi ve pazar günleri düzenli olarak geride kaldı.

İspanya'da bu durum devam ederken, Charles Leclerc günü puansız şekilde tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Bugün kesinlikle bir hayal kırıklığıydı. Öndeki pilotlar için yarış nasıl gitti bilmiyorum ama her iki Ferrari için de lastik yönetimi anlamında zor bir yarış oldu."

"Bu konuda öğrenmemiz gereken şeyler var çünkü bu uzun süredir yaşadığımız bir sorun."

"Şimdilik bunu anlamak imkansız çünkü aynı şeyleri yapmama rağmen araç aynı lastiklerle atılan iki stintte tamamen farklı davranıyor"

"İlk stintte bizim için iyi olacağını düşündüğümüz sert lastiğe sahiptik fakat nedense çok kötüydü. Özellikle ön tarafta hiç yol tutuş yoktu. Bizi etkileyen şey sıralama turlarından tamamen farklıydı. Fakat aynı hamurda attığımız ikinci stintte durum tamamen farklıydı."

"İlk stintte denediğim şeyler gerçekten işe yaramazken, ikinci stintte gerçekten iyi hissettiriyordu. Nedense lastikleri doğru aralığa hiç getiremiyoruz ve getirdiğimiz anda da bunu isteyerek yapmamış oluyoruz."

"Lastikleri doğru sıcaklığa getiriyoruz fakat beraberinde çok fazla aşınma geliyor. Bu yüzden deli gibi önden kayma yaşıyoruz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Güncellemelerle ilgili Leclerc, "İkinci ve son stintimiz en azından olması gerektiği yerdeydi. Dolayısıyla biraz daha iyi hissettirdi fakat özellikle yarışta, performans olarak gerideydik."

"Bence asıl odaklanmamız gereken nokta, lastikleri daha iyi kullanmak ve onları nasıl daha iyi yöneteceğimizi öğrenmek."

"İki ya da üç derece, denge üzerinde büyük fark yaratıyor ve bu hafta sonu doğru aralığa girmekte ya da araç içerisinde mutlu olmakta zorlandık. Dolayısıyla bu konuda çok çalışacağız."

"Bu yıl hafta sonlarının çoğu hayal kırıklığıyla geçti. Bugün de yılın geri kalanıyla hemen hemen aynıydı." dedi.

Leclerc, Montreal'de ne bekleyeceğini ise henüz bilmiyor.

"Bence ilk önce kendimize odaklanmamız ve lastiklerde neler olup bittiğini anlamaya çalışmamız gerekiyor."

"Sonrasında lastikleri sık sık doğru aralığa getirmeli, bu güncellemeyi anlamaya çalışmalı ve önümüzdeki birkaç yarıştan mümkün olan en yüksek puanları toplamalıyız."

"Neler olacağını göreceğiz. Fakat şu noktada beklediğimizden daha çok zorlanıyoruz."

"Güncellemeleri değerlendirmek için biraz daha vakit lazım. Bu hafta sonu bizi zorlayan şeyler lastiklerdi. En önemli şeyin lastik yönetimi olduğunu biliyorduk, bu nedenle bu hafta sonu gördüğümüz güncellemelerden daha fazlasını alabiliriz."