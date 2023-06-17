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Leclerc: "Hissiyat anlamında en iyi cuma günlerimizden birisiydi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İspanya Grand Prix'indeki zorluğun ardından takımın Monako'da cuma günü ilerleme kaydettiğini ve mevcut paketi geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kemal Şengül
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Cuma günü sezonun en karmaşık seanslarından birisi vardı ve zaman anlamında net bir şey söylemek epey zor görünüyor.

Fakat araçta iyi hissettiğini belirten Leclerc, olumlu bir Cuma geçirdiklerini vurguladı.

Leclerc, "Duygu anlamında bizim için iyi cuma günlerinden birisiydi. Araçta gerçekten çok iyi hissettim, dolayısıyla pozitifim."

"Yarın tamamen yeni bir gün olacak ve açıkçası bugünden yarına taşıyabileceğimiz pek bir şey olduğunu düşünmüyorum, çünkü muhtemelen yağmur yağacak. Çok ilginç olacak ama olumlu bir Cuma günü geçirdik."

İspanya'da yaşadığı şokun ardından kendisinin ve takımın herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığı sorusuna Leclerc, "Hayır, önemli bir değişiklik yapmadık. Açıkçası bu paketi gittikçe daha fazla öğreniyoruz ve giderek daha iyi hale getiriyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Araçta yaptığımız her şey doğru yönde ilerliyor, bu yüzden durum iyi."

"Yarış temposu da gerçekten iyiydi, yani her şey olumlu. Ancak bugün sadece Cuma, bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Olumlu bir Cuma günüydü, şimdi tek yapmamız gereken yarınki zorlu koşullarda temiz bir sıralama turları geçirmek ve ardından Pazar günü neler olabileceğini görmek." yanıtını verdi.

Leclerc, şu ana kadar sezonun en iyi Cuma günlerinden birini geçirip geçirmediği sorusuna, "Hissiyat açısından, evet."

"Kırmızı bayrak nedeniyle yumuşak lastikle ikinci bir deneme yapamadığımız için sıralamada biraz gerideyiz."

"Fakat dediğim gibi aracın yarış temposu da iyi görünüyor. Bence mevcut yönde çalışmaya devam etmeliyiz." cevabını verdi.

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