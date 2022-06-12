Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Verstappen, 2022 F1 aracının ön tarafından daha fazlasını istiyor Sonraki / Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Leclerc: "Hislerimi anlatan doğru kelimeleri bulmak zor"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yolda kalmasına neden olan bir başka güç ünitesi sorununun ardından büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Hislerimi anlatan doğru kelimeleri bulmak zor"
Haberi dinle

Charles Leclerc, pazar günkü yarışa ilk sıradan başlamıştı fakat ilk virajda Sergio Perez'e geçildi ve ikinci sıraya geriledi.

Sanal güvenlik aracından faydalanıp, erken bir pit stopla öne geçen Leclerc, lider giderken güç ünitesi sorunuyla yarışa veda etti.

Bu, Leclerc'in İspanya'dan sonra ikinci kez lider giderken yarış dışı kaldığı anlamına geliyor. Bundan yaklaşık 15 tur önce de Carlos Sainz güç ünitesi sorunuyla yarışa veda etmişti.

Leclerc, neler olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Bu gerçekten can acıtıcı."

"Bunun bir daha olmaması için  gerçekten neler olduğunu araştırmamız gerekiyor. Şu anda hislerimi tanımlayacak doğru kelimeleri gerçekten bulamıyorum."

"Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Buna bakmamız gerekiyor."

Leclerc, sezon başına kıyasla neredeyse hiçbir şeyi değiştirmediklerini ve buna rağmen yaşadıkları sorunlara anlam veremediğini dile getirdi.

"Hızlıydık ve sezonun ilk bölümüne baktığımızda, öyle aman aman bir sorunumuz yoktu."

"Şimdi hiçbir şeyi değiştirmediğimiz sezon başlangıcına kıyasla biraz daha fazla zorlanıyoruz gibi görünüyor. Yani sezon başından bu yana yaptığımız bir şey varsa o da her şeyi daha iyi hale getirmekti."

"Hal böyle olunca şu anda yaşananları anlamak gerçekten çok zor. Fakat tabii ki analiz etmemiz gerekiyor. Henüz yaşananlar hakkında net bir tabloya sahip değilim. Yine de canımı acıttığını söyleyebilirim."

Takımın sorun hakkında ne dediği sorusuna Leclerc, "Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Henüz bir haber yok. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Araçtan doğrudan buraya geldim, takımdan kimseyle konuşmadım. Bu yüzden tam olarak neyin yanlış gittiğini bilmiyorum." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Verstappen, 2022 F1 aracının ön tarafından daha fazlasını istiyor
Önceki haber

Verstappen, 2022 F1 aracının ön tarafından daha fazlasını istiyor
Sonraki haber

Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!

Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Horner'dan Mercedes'e yanıt: "Eğer dalgalanma fazlaysa aracın yüksekliğini artırın" Azerbaycan GP
Formula 1

Horner'dan Mercedes'e yanıt: "Eğer dalgalanma fazlaysa aracın yüksekliğini artırın"

Cem'in babası, Nissany ile yaşanan olaya açıklık getirdi Bakü
FIA F2

Cem'in babası, Nissany ile yaşanan olaya açıklık getirdi

Leclerc: "Üst üste üçüncü kez yarış dışı kalmışım gibi geliyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Leclerc: "Üst üste üçüncü kez yarış dışı kalmışım gibi geliyor"

Son Haberler

Ricciardo, çifte puandan ötürü oldukça mutlu
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, çifte puandan ötürü oldukça mutlu

Horner: "Perez'e giden 'savaş yok' talimatı takım emri değildi"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Perez'e giden 'savaş yok' talimatı takım emri değildi"

Binotto, yaşanan sorunlarla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, yaşanan sorunlarla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyor

Perez: "Liderlik için Verstappen'le savaşmamak doğru bir karardı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Liderlik için Verstappen'le savaşmamak doğru bir karardı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.