Leclerc: "Hislerimi anlatan doğru kelimeleri bulmak zor"

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Charles Leclerc, pazar günkü yarışa ilk sıradan başlamıştı fakat ilk virajda Sergio Perez'e geçildi ve ikinci sıraya geriledi.

Sanal güvenlik aracından faydalanıp, erken bir pit stopla öne geçen Leclerc, lider giderken güç ünitesi sorunuyla yarışa veda etti.

Bu, Leclerc'in İspanya'dan sonra ikinci kez lider giderken yarış dışı kaldığı anlamına geliyor. Bundan yaklaşık 15 tur önce de Carlos Sainz güç ünitesi sorunuyla yarışa veda etmişti.

Leclerc, neler olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Bu gerçekten can acıtıcı."

"Bunun bir daha olmaması için gerçekten neler olduğunu araştırmamız gerekiyor. Şu anda hislerimi tanımlayacak doğru kelimeleri gerçekten bulamıyorum."

"Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Buna bakmamız gerekiyor."

Leclerc, sezon başına kıyasla neredeyse hiçbir şeyi değiştirmediklerini ve buna rağmen yaşadıkları sorunlara anlam veremediğini dile getirdi.

"Hızlıydık ve sezonun ilk bölümüne baktığımızda, öyle aman aman bir sorunumuz yoktu."

"Şimdi hiçbir şeyi değiştirmediğimiz sezon başlangıcına kıyasla biraz daha fazla zorlanıyoruz gibi görünüyor. Yani sezon başından bu yana yaptığımız bir şey varsa o da her şeyi daha iyi hale getirmekti."

"Hal böyle olunca şu anda yaşananları anlamak gerçekten çok zor. Fakat tabii ki analiz etmemiz gerekiyor. Henüz yaşananlar hakkında net bir tabloya sahip değilim. Yine de canımı acıttığını söyleyebilirim."

Takımın sorun hakkında ne dediği sorusuna Leclerc, "Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Henüz bir haber yok. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Araçtan doğrudan buraya geldim, takımdan kimseyle konuşmadım. Bu yüzden tam olarak neyin yanlış gittiğini bilmiyorum." cevabını verdi.