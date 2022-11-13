Leclerc, Hill'in eleştirilerine cevap verdi

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Leclerc, güçlü göründüğü sıralamaların son bölümünde, diğer pilotların kuru zemin lastikle piste çıkmasına karşı geçiş lastikleriyle piste çıkan tek isimdi.

Ferrari, yağmurun erkenden geleceği ihtimaline karşı hamle yapabilmek için Leclerc'i geçiş lastikleriyle piste çıkardı ancak beklenen yağmur hemen gelmeyince, Leclerc rakiplerinden yavaş kaldı ve pite dönmek zorunda kaldı.

Sonrasında pit yolunda da lastiklerin takılması konusunda uzun bir karmaşa yaşandı. George Russell'ın aracını çakıl havuza oturtup kırmızı bayrakla seansın durdurulması, sonrasında ise yağmurun şiddetini arttırmasıyla Leclerc zaman turu atamadı ve Sprint yarışına 10. sıradan başladı.

1996 Formula 1 Şampiyonu Damon Hill, bu kadar strateji hatasının ardından artık Leclerc'in de takımını yönlendirme konusunda etkili olamadığı için sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söylemişti.

Leclerc, 10. sıradan başladığı Sprint yarışını 6. sırada tamamlamasının ardından, "Dürüst olmam gerekirse söyleyecek çok fazla şey yok."

"Yanlış bir karar aldık. Takım bana yağmur yağdığını söyledi ancak yağmıyordu. Bu yüzden kuru zemin lastikleri için koşullar varken, geçiş lastikleriyle pistteydik."

"Umarım bu hatayı bir daha yapmayız." dedi.

Hill'in eleştirilerinde haklı olup olmadığı sorulduğunda ise Leclerc, "Bazı durumlarda evet. Ancak sıralamalarda, (dışarıda) ne olduğuna dair bir fikrim yoktu."

"Takım bana dışarıda yağmur yağdığını söyledi. Ben dışarıyı, en azından 12. virajı ya da diğer yerleri göremiyordum. Bu tür durumlarda, pek bir şey yapamam." şeklinde cevap verdi.