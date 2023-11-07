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Formula 1 Brezilya GP
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Leclerc elektronik arızası yaşamış

Ferrari, Charles Leclerc'in aracında ne tür bir problem olduğunu açıklamadan önce aracı parçalara ayırmak istiyor fakat sorunun elektronik tarafında olduğu keşfedildi.

Franco Nugnes
Editör Franco Nugnes
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Hidrolik problem gibi görünse de, Charles Leclerc'in Ferrari SF-23'ünün Brezilya GP'sinin formasyon turunda yolda kalmasına neden olan şey muhtemelen vites kutusundaki bir solenoid valf veya fren ile başlayan elektronik arızasıydı.

Bunun sonucunda ECU, çeşitli mekanik fonksiyonları (güç ünitesi ve hidrolik sistem) toparlayan bir koruma haritasını tetiklemeden önce aracın kilitlenmesine yol açtı.

Motor durdu, tüm sistemler anında çalışmayı bıraktı. Böylece Leclerc kendini hidrolik direksiyon (direksiyonu çok zorlaştırdı), vites kutusu, diferansiyel ve tel fren çalışmadan buldu.

Leclerc'in aracı kontrol etmesinin yolu yoktu fakat ilk darbeden sonra aracı tekrar çalıştırmayı denedi. Elektroniği sıfırlamasının ardından güç ünitesi birkaç dakikalığına çalışma belirtisi gösterdi, ancak koruma tekrar devreye girerek her şeyi tekrar kapattı.

Ferrari, Leclerc'in yarış dışı kalma nedeni hakkında güncelleme yapmak istemedi fakat sorun elektronik tarafında ve resmi duyuru için aracın tamamen sökülmesi bekleniyor.

Fakat hem fabrikada hem de garajda, araçla ilgili anormal veriler olduğu çok açık.

Charles Leclerc, Ferrari contro le barriere della curva 6 nel giro di formazione del GP del Brasile

Charles Leclerc, Ferrari contro le barriere della curva 6 nel giro di formazione del GP del Brasile

 

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