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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Hiçbir yerde yol tutuş yoktu"

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Leclerc: "Hiçbir yerde yol tutuş yoktu"
Ekleyen:
, Editör
4 Kas 2019 12:00

Charles Leclerc, yarış boyunca yol tutuşla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü başladığı yarışta ilk turda Lewis Hamilton'a geçildi ve ardından öndekilerle aynı tempoyu tutturamadı.

Yarışı lider Valtteri Bottas'ın 52 saniye gerisinde tamamlayan Leclerc, yarış sonunda verdiği demeçte yol tutuş sorunundan şikayet etti.

"Genel olarak araçta yol tutuş yoktu ve hiçbir zaman lastiklerde yol tutuş bulamadım. Her şey bu kadar basit. Özellikle viraj viraj düşünebilirdim, ancak bir anlamı olmazdı."

"Araç gerçekten çok zayıf hissettiriyordu ve hiçbir zaman lastiklerin çalıştığını hissetmedim. Bu yüzden her yerde kayıyordum."

Leclerc, bu kadar yavaş olmayı beklemediğini kabul ediyor.

"Doğruyu söylemek gerekirse Mercedes ve Red Bull'a çok fazla vakit kaybetmeyi beklemiyordum. Asıl sorun ilk bölümdeki hızdı. Neden bu kadar kötü bir hızımız olduğunu herhangi bir şekilde açıklayamıyorum."

"Nedense sol ön lastik çok tuhaf şekilde çalıştı ve hafta sonu boyunca böyle bir şey hiç yoktu. Bunu çözmek gerekiyor. Bir şeylerin doğru olmadığından eminim."

"Sonrasındaki iki bölümde tempomuz biraz daha iyiydi ancak yine de lider grupla aynı hızımız yoktu. Sebepleri anlamamız gerekiyor ancak asıl zorluk tam olarak ilk bölümde oldu."

Leclerc, altıncı şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton'ı tebrik etti.

"Kendi açımdan bakarsam daha bir tane bile şampiyonluğum yok. Sadece bir şampiyonun altı tane şampiyonluk kazanmış olması inanılmaz. Bence Lewis bunu hak ediyor çünkü inanılmaz bir sezon geçirdi. TV'de onu izleyerek büyüdüm ve evet, onu gerçekten çok tebrik ediyorum."

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Editör Kemal Şengül

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