Leclerc: "Hiçbir sorun yaşamamış olmamız çok pozitif"

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Ferrari, Bahreyn'deki testlerin ikinci gününde sabah bir kez daha Charles Leclerc'le piste çıktı. Monakolu pilot, dört saatin büyük bölümünü C3 lastikle geçti ve temelde araç ayarları üzerinde çalıştı. Ayrıca bazı uzun sürüşler de gerçekleştirdi.

Sabah bölümünü ikinci kapatan Leclerc, testin ardından şöyle dedi: "Bu sabah çok sayıda test yaptığımız bir başka test seansına daha geride bıraktık. Aracımız ve bizim için hâlâ yeni olan bu lastikler hakkında bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz."

"Aracın dengesi iyi görünüyor ve şu ana kadar kendimi rahat hissediyorum. Yine de zaman tablosunun hiçbir anlam ifade etmediğini ve rakiplerimizden gelecek daha fazla performans olduğunu unutmamalıyız."

"Pozitif olan şey, tutarlı olmamız ve şu ana kadar hiçbir sorun yaşamamış olmamız. Yarınki son test seansımızda mümkün olduğunca çok şey öğrenmek adına çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Leclerc, Ferrari'yi favori gösterenlere ise katılmıyor.

"Herkes baskıdan kurtulmak için birbirini işaret ediyor. Her takım test günlerinde sonuçların hiçbir şey ifade etmediğini bilir. Şahsen geride kalan birkaç yıl ortaya koydukları performanstan sonra Mercedes ve Red Bull'u favori olarak görüyorum."

"Kendi açımızdan bunun sadece olumlu bir test günü olduğunu söyleyebilirim çünkü büyük bir problem yaşamadan pek çok tur atma şansım oldu. Aracın dengesi iyiydi fakat bu, performans anlamında hiçbir şey söylemiyor. Kimin ne kadar performans sakladığı belli değil. Bu yüzden tamamen kendimize odaklanmalıyız."

Leclerc sözlerini şöyle tamamladı: "Red Bull'un ilk yarıştan önce bir başka güncelleme daha getireceğini düşünüyorum. Mercedes'in zaten tamamen farklı bir araç getirdiğini gördük. Yani rahatlayamayız. Henüz zorlamadılar."

Günü lider kapatan Carlos Sainz ise şunları ekledi: "Pist şartları turdan tura değişti ve rüzgar çok kuvvetliydi. Bu da işimizi epey zorlaştırdı."

"Bu açıdan çok garip bir öğleden sonra oldu. Bu gece her şeyi analiz edeceğiz ve yarın için iyi bir çalışma planı hazırlayacağız. Son gün test etmek istediğim birkaç şey daha var."

"Buna rağmen takım için bir başka pozitif gün daha oldu."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images