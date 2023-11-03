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Formula 1 Brezilya GP
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Leclerc: "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım"

Charles Leclerc, Sao Paulo Grand Prix sıralama turlarının ardından 'daha önce hiç böyle bir sıralama turu deneyimlemediğini' açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Brezilya'daki sıralama turları oldukça heyecanlı geçti. Son iki yarışta pole pozisyonlarını elde eden Leclerc, bu yarışta da pole'de olmayı umsa da işler beklediği gibi gitmedi.

Hava koşulları nedeniyle kırmızı bayrakla biten Q3 seansının ardından pole pozisyonu 2023 Dünya Şampiyonu Max Verstappen'e gitti.

Günün ardından Leclerc, şunları söyledi: "Tüm kariyerim boyunca hiç böyle bir şey yaşamamıştım."

"Dördüncü virajdan itibaren yağmur yoktu, ancak aracı sürmek son derece zordu ve yol tutuşu yoktu."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Turun sonunda pite girmeyi düşünüyordum ama turu bitirdim ve ikinci oldum. Yani gerçekten güzel ve garip bir sürprizdi."

Pazar günkü yarış için beklentileri sorulduğunda ise Monakolu pilot, "Yarış hakkında henüz bir şey diyemiyorum."

"Sprint hafta sonlarında yarış temposu konusunda her zaman büyük bir soru işareti vardır."

"Ama umarım iyi bir yarış geçiririz, ayrıca umarım yarın ve Pazar günü çok fazla yağmur yağmaz." şeklinde yanıt verdi.

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