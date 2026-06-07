Leclerc: "Hiç böyle bir problem yaşamamıştım, dört frenin üçü çalışmıyordu"

Charles Leclerc, Monako Grand Prix'sinin son bölümünde Lance Stroll'ün yaptığı kaza sonrası yarış yeniden başladığında bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

Yarış sonrası kazayı anlatan Ferrari pilotu, dört fren sisteminden üçünün tamamen devre dışı kaldığını ve özellikle Güvenlik Aracı sonrası aracın sürülemez hale geldiğini ve aracın normal çalışma standardının çok dışında davrandığını belirtti.

Leclerc, "Dört frenin üçü çalışmıyordu. Formula 1 aracında bu asla iyi bir şey değildir."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ön sol fren çalışıyordu, ön sağ yarım çalışıyordu, iki arka fren ise hiç çalışmıyordu. Hiç çalışmıyordu derken, veri üzerinde hiçbir yavaşlama yoktu."

"Araç içinde birçok şey denedim ama hiçbir şey işe yaramadı."

"Son virajda hiç fren yapmamayı bile düşündüm ama bu durumda ilk viraja bile giremezdim."

"Hiç bu seviyede bir problem yaşamamıştım. Bazen küçük problemler olur ama burada virajı dönmek bile imkansızdı." şeklinde konuştu.