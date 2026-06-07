Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Monako GP

Leclerc: "Hiç böyle bir problem yaşamamıştım, dört frenin üçü çalışmıyordu"

Charles Leclerc, Monako GP'sinde aracın dört freninin üçünün çalışmaz halde olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Charles Leclerc, Monako Grand Prix'sinin son bölümünde Lance Stroll'ün yaptığı kaza sonrası yarış yeniden başladığında bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. 

Yarış sonrası kazayı anlatan Ferrari pilotu, dört fren sisteminden üçünün tamamen devre dışı kaldığını ve özellikle Güvenlik Aracı sonrası aracın sürülemez hale geldiğini ve aracın normal çalışma standardının çok dışında davrandığını belirtti.

Leclerc, "Dört frenin üçü çalışmıyordu. Formula 1 aracında bu asla iyi bir şey değildir."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ön sol fren çalışıyordu, ön sağ yarım çalışıyordu, iki arka fren ise hiç çalışmıyordu. Hiç çalışmıyordu derken, veri üzerinde hiçbir yavaşlama yoktu."

"Araç içinde birçok şey denedim ama hiçbir şey işe yaramadı."

"Son virajda hiç fren yapmamayı bile düşündüm ama bu durumda ilk viraja bile giremezdim."

"Hiç bu seviyede bir problem yaşamamıştım. Bazen küçük problemler olur ama burada virajı dönmek bile imkansızdı." şeklinde konuştu. 

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Antonelli: "Muazzam bir tempoya sahip olduğumuz günlerden biriydi”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Formula 1
Formula 1
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Stroll: "Kaza anında araç beni resmen duvara itti"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Stroll: "Kaza anında araç beni resmen duvara itti"

Hamilton: "Monako'da ikinci olmak harika bir his!"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Hamilton: "Monako'da ikinci olmak harika bir his!"

Son Haberler

FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Formula 1
F1 Formula 1
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle