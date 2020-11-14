Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Yarış:
14 Saat
:
51 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Röportaj

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Charles Leclerc, 14. sırada kaldığı sıralama turlarının ardından performansı konusunda herhangi bir açıklaması olmadığını söyledi.

Monakolu sürücü ve takım arkadaşı Sebastian Vettel, hem kuru hem de ıslak antrenman seanslarında iyi bir performans göstermişlerdi.

Ancak, her iki sürücü de sıralama turlarında lastikleri çalıştıramadı ve Vettel 12. olurken, Leclerc 14. sırada yer aldı. 

Leclerc şöyle konuştu: "Hiçbir açıklamam yok. Bu kez durumu gerçekten anlamıyorum."

"Üçüncü antrenman seansında çok iyi hissediyordum, ancak bazı nedenlerden dolayı sıralama turlarında lastikleri çalıştıramadık ve bu, tam bir felaketti. Pistte kalamadım ve çok fazla zaman kaybettim. Bu sabah Red Bull ile aynı ritimdeydik ve şimdi... Bu farkı nasıl açıklasam bilemiyorum."

"Kesinlikle mükemmel değildim, ama 6 saniye fark da gerçekten çok fazla. Bugün hayal kırıklığına uğradım ama yarış yarın!"

”Ne yazık ki, şu ana kadar oldukça iyi bir hafta sonu geçirmemize rağmen, sıralama turlarında geride kaldık."

“Bu sabah oldukça fazla yağmur yağıyordu ve buna rağmen tutuşu hissedebiliyordum. Araçtan emindim. Ama bu öğleden sonra tamamen farklı bir tablo vardı."

"Lastikleri sıralama turlarında çalıştıramadık ve yağmurda zorlandık. Umarım yarınki yarış kuru zeminde geçer."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
2/21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
6/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
7/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
8/21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
9/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
10/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
11/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
12/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
13/21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Romain Grosjean, Haas VF-20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Romain Grosjean, Haas VF-20
14/21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
15/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
16/21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
17/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
18/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
19/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
20/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
21/21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

Önceki haber

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

Sonraki haber

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Marco Di Marco

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

Son Haberler

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"
Haber video
F1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi
F1 Formula 1 / İstatistikler

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
F1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"
F1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

2s
2
Formula 1

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

5s
3
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

1s
4
Formula 1

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

1s
5
Formula 1

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

1g

Son Haberler

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"
F1

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi
F1

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
F1

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"
F1

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
F1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
2s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.