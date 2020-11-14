Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
Charles Leclerc, 14. sırada kaldığı sıralama turlarının ardından performansı konusunda herhangi bir açıklaması olmadığını söyledi.
Monakolu sürücü ve takım arkadaşı Sebastian Vettel, hem kuru hem de ıslak antrenman seanslarında iyi bir performans göstermişlerdi.
Ancak, her iki sürücü de sıralama turlarında lastikleri çalıştıramadı ve Vettel 12. olurken, Leclerc 14. sırada yer aldı.
Leclerc şöyle konuştu: "Hiçbir açıklamam yok. Bu kez durumu gerçekten anlamıyorum."
"Üçüncü antrenman seansında çok iyi hissediyordum, ancak bazı nedenlerden dolayı sıralama turlarında lastikleri çalıştıramadık ve bu, tam bir felaketti. Pistte kalamadım ve çok fazla zaman kaybettim. Bu sabah Red Bull ile aynı ritimdeydik ve şimdi... Bu farkı nasıl açıklasam bilemiyorum."
"Kesinlikle mükemmel değildim, ama 6 saniye fark da gerçekten çok fazla. Bugün hayal kırıklığına uğradım ama yarış yarın!"
”Ne yazık ki, şu ana kadar oldukça iyi bir hafta sonu geçirmemize rağmen, sıralama turlarında geride kaldık."
“Bu sabah oldukça fazla yağmur yağıyordu ve buna rağmen tutuşu hissedebiliyordum. Araçtan emindim. Ama bu öğleden sonra tamamen farklı bir tablo vardı."
"Lastikleri sıralama turlarında çalıştıramadık ve yağmurda zorlandık. Umarım yarınki yarış kuru zeminde geçer."
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Romain Grosjean, Haas VF-20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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|Marco Di Marco