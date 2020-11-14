Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

Monakolu sürücü ve takım arkadaşı Sebastian Vettel, hem kuru hem de ıslak antrenman seanslarında iyi bir performans göstermişlerdi.

Ancak, her iki sürücü de sıralama turlarında lastikleri çalıştıramadı ve Vettel 12. olurken, Leclerc 14. sırada yer aldı.

Leclerc şöyle konuştu: "Hiçbir açıklamam yok. Bu kez durumu gerçekten anlamıyorum."

"Üçüncü antrenman seansında çok iyi hissediyordum, ancak bazı nedenlerden dolayı sıralama turlarında lastikleri çalıştıramadık ve bu, tam bir felaketti. Pistte kalamadım ve çok fazla zaman kaybettim. Bu sabah Red Bull ile aynı ritimdeydik ve şimdi... Bu farkı nasıl açıklasam bilemiyorum."

"Kesinlikle mükemmel değildim, ama 6 saniye fark da gerçekten çok fazla. Bugün hayal kırıklığına uğradım ama yarış yarın!"

”Ne yazık ki, şu ana kadar oldukça iyi bir hafta sonu geçirmemize rağmen, sıralama turlarında geride kaldık."

“Bu sabah oldukça fazla yağmur yağıyordu ve buna rağmen tutuşu hissedebiliyordum. Araçtan emindim. Ama bu öğleden sonra tamamen farklı bir tablo vardı."

"Lastikleri sıralama turlarında çalıştıramadık ve yağmurda zorlandık. Umarım yarınki yarış kuru zeminde geçer."