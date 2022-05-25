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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Leclerc: "Her şeyi mükemmel yapmak zorundayız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, şimdiye kadarki yarışların "her şeyi mükemmel yaptıkları takdirde" başarılı olacaklarını gösterdiğine inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Her şeyi mükemmel yapmak zorundayız"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn ve üçüncü yarış olan Avustralya GP'yi kazanmıştı.

Ancak Monakolu pilot, son üç yarışta zafer yüzü göremedi ve bunların tümünü kazanan Max Verstappen, şampiyona liderliğine yükseldi.

Şampiyonadaki durumdan görüleceği üzere her şey çabucak değişebilir ve takımlar bunun tamamen farkındalar.

Ferrari pilotu Leclerc'e göre hafta sonu her şeyi en temiz ve mükemmel şekilde yapan takım galibiyete uzanıyor. Bu açıdan takımın yapması gereken şey basit: Temiz bir hafta sonu geçirmek.

Leclerc, Monako GP öncesi şöyle dedi: "Şampiyonada lider olsak da olmasak da, işe yaklaşım şeklimiz her zaman aynıdır."

"Kazanılan her puan değerlidir. Çok güçlü rakiplerimiz var ve en ufak bir hatanın bile sonuçları ciddi şekilde etkileyebileceğini biliyoruz."

"Sezon başından itibaren zaferler her şeyi mükemmel yapan takımlara gidiyor ve şimdi bu takımın Ferrari olmasını sağlamaya çalışacağız."

"Bunu yapabileceğimize dair kendimize güveniyoruz ve bu zaten iyi bir şey fakat aynı zamanda hedeflerimize ulaşmanın kolay olmayacağını da biliyoruz."

Bu yıl değişen program sayesinde artık 1. ve 2. antrenman seansı perşembe değil, cuma günü yapılacak.

Leclerc bu konuda şöyle dedi: "Monako'daki hafta sonunda kez standart programa sahip olacağız ve Cuma günü antrenman, Cumartesi günü sıralama turları ve Pazar günü yarış olacak."

"Daha önce bu pistte antrenman turlarının perşembe günleri yapılmasına alışkınız, Cuma günü pistte en azından Formula 1 için herhangi bir aktivite yoktu."

"Bence bu, hafta sonuna şampiyonanın diğer tüm yarışlarıyla aynı havayı verecek. Bir an önce piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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