Leclerc: "Her şeyi mükemmel yaparsak Mercedes'i yenebiliriz"

Leclerc, son turunda dördüncü virajdan başlayarak üç hata yaptığını kabul etti.

Daha sonra yaptığı hataların, kaybettiği zamanı kurtarmaya çalışırken meydana geldiğini söyledi.

Resmi F1 kanalına verdiği demeçte Leclerc, "Bu sinir bozucu çünkü ne zaman iyi bir şeyler yapma potansiyeline sahip olduğunuzu bilseniz ve bir hata yapsanız, bu her zaman acı verir."

"Ama durum bu ve bu bir felaket değil. Yine de yedincilikten memnun olduğumu söyleyemem çünkü üçüncü olmam mümkündü."

"Son turumda birinci ve üçüncü virajlar gerçekten çok iyiydi, ilk turumdan 0.2 saniye daha hızlıydım. Sonra dördüncü virajda bir hata yaptım."

"Altıncı virajda biraz daha zaman kazanmaya çalıştım ama başaramadım. Dokuzuncu virajda da aynı şeyi denedim ve kaybettim." dedi.

Sprint yarışında üç sıra yükselerek yedinci olan Leclerc, Ferrari'nin pazar günkü yarış için daha iyi durumda olduğuna inanıyor.

"Pazar günü yarış temposuna biraz daha yardımcı olacak farklı bir konfigürasyondayız."

"Bu yüzden yarışı dört gözle bekliyorum ve nerede olduğumuzu göreceğiz."

Ancak Max Verstappen ve Lando Norris'in yarışta ön sıralarda yer almasını bekliyor.

Leclerc, "Lando ve Max'i yakalamanın mümkün olmayacağını düşünüyorum, bu hafta sonu çok hızlılar."

"Mercedes ile tüm hafta sonu yakındık ama her şeyi mükemmel yaparsak onları yenebileceğimizi hissediyorum." dedi.