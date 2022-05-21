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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Leclerc: "Her şeyi bir araya getirmeyi başardık"

Charles Leclerc, İspanya'da pole pozisyonunu elde etmesinin ardından oldukça mutlu.

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Leclerc: "Her şeyi bir araya getirmeyi başardık"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, İspanya'da oldukça güçlü bir Cumartesi günü geçirdi. 

Son bölümdeki ilk turunda 15. viraja gelirken spin atan Leclerc turu tamamlayamadı, bu da yalnızca tek tur hakkı olacağı anlamına geliyordu.

İki tur atabilmek adına piste erken çıkan Leclerc, henüz ilk turunda geçici pole pozisyonunda bulunan Max Verstappen'e 0.3 saniye fark atarak liderliğe yükseldi ve rakibinin ilk sektörde sorun yaşayıp yavaşlamasının ardından arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Sıralama turlarının ardından nasıl hissettiği sorulan Leclerc, "Çok iyi hissediyorum. Zor, gerçekten zor bir seans oldu. Özellikle son bölüm zorlayıcıydı çünkü ilk turumda hata yaptım, bu da tek turum kaldığı anlamına geliyordu fakat işler oldukça iyi gitti."

"Son turumda belli sıkıntılar yaşadım fakat her şeyi bir araya getirmeyi başardık, pole pozisyonundan çok ama çok mutluyum. Epey iyi bir turdu ve araç oldukça iyiydi, takım olarak mutluyuz." dedi.

"Güçlü bir konumdayız çünkü Red Bull ile kıyaslarsak son birkaç yarışta lastik kullanımında birtakım zorluklar yaşadık. Max hemen arkamda, dolayısıyla lastik yönetimine dikkat etmezsek kaybedeceğiz, bu durumun üstesinden gelmeli ve iyi bir iş ortaya koymalıyız."

"Max'ı durdurmak için takım çalışması yapabilmeyi umuyorum. Umarım yarışı Carlos ile ilk iki sırada tamamlarız, bu, takım için müthiş olurdu ve umuyorum ki bunu başaracağız." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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