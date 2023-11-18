Leclerc: "Her şeyi bir araya getirip yarışı kazanmaya odaklandık"
2023 Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Charles Leclerc, şimdi her şeyi bir araya getirip yarışı kazanmaya odaklandıklarını söylüyor.
Ferrari ve Charles Leclerc, hafta sonunun başından itibaren en hızlı araç/pilot kombinasyonu olarak gözüküyordu ve sıralama turlarında da bu doğrulanmış oldu.
Q1, Q2 ve Q3'ün en hızlı ismi olan Leclerc, bu gece Vegas caddelerindeki en hızlı isimdi ve pole pozisyonuna uzandı.
Seansın ardından konuşan Monakolu pilot, Q3'teki turlarından pek memnun olmadığını dile getirdi ve tüm odaklarının yarışa kaydığını ekledi.
Leclerc, "Mutluyum, Las Vegas'taki ilk pole'ü aldım. Harika bir etkinlik. Pole'den başlamak güzel ama Q3'teki turlarımla mutlu değilim. Yeteri kadar iyi bir iş yapmadım ama pole için yeterliydi ve ihtiyacımız olan da buydu."
"Şimdi tüm odağımızı yarış için her şeyi bir araya getirmeye kaydırdık. Normalde yarış bizim zayıf alanımız. Umuyorum ki her şeyi bir araya getirip burada kazanabiliriz." dedi.
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