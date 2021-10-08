Leclerc: "Her şey olumlu görünüyor ama kendimizi kaptırmamalıyız"

Charles Leclerc, Türkiye Grand Prix’sinin geçen seneki gibi düşük yol tutuş şartlarında geçmesini umduğunu, çünkü o şartlarda hızlı göründüklerini söylemişti.

Ferrari pilotu Cuma günü antrenmanlarının ilkinde üçüncü, ikincisinde ise ikinci sıradaydı. Leclerc, pisti bu haliyle de beğeniyormuş gibi göründüğü söylendi.

Leclerc, "Evet çok daha fazla tutuş var ama his ilginç bir şekilde geçen sene ile benzer."

"Tur zamanı yapmak için yine de kayıyorsunuz. Ancak daha fazla tutuş var ve tur zamanları çok, çok daha hızlı."

"Bundan dolayı memnunum. Arka taraf ne zaman kaymaya başlarsa kolayca uyum sağlıyorum ve aracı yönlendirmek için kontrol altına alabiliyorum. Şimdilik işe yarıyor gibi duruyor."

"Oldukça rekabetçiyiz. Bu yüzden pek bir şey değiştirmek istemem ama yarış için hala yapacak işlerimiz var."

"Bütün gün iyi hissettik ama yine de buna kapılmamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü üstümüzdeki takımların gösterecek daha çok şeyi vardır." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Monakolu pilot iki seansta da istikrarlı bir şekilde güçlü sonuçlar aldı. Takım arkadaşı Carlos Sainz ise ilk antrenmanda beşinci ve ikinci antrenmanda on ikinci sıradaydı.

Leclerc hafta sonunun gidişatı hakkında, "Evet performansımız yüksek ve her şey iyi görünüyor."

"Şimdilik her şey olumlu gidiyor ama söylediğim gibi bu sadece Cuma günü. Bu yüzden şimdilik başımı önümde tutmak ve yarın mükemmel bir sıralama seansı geçirmek için çalışmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

Türkiye hafta sonunda geçen sene olduğu gibi yağmur ihtimali var. Charles Leclerc geçiş lastiklerinde iyi performans gösterdiklerini söyledi.

Leclerc, "Eğer yağmur olursa bakacağız. Henüz bilmiyorum."

"Gelecek yıl burada olduğu gibi bazı yerlerde yağmur altında ve geçiş lastiklerinde son derece rekabetçi olduk."

"Ancak ıslak zemin lastikleri bizim için biraz daha zorlayıcı. Ne kadar yağış olacağını göreceğiz." dedi.